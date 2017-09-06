Багдад, 6 сентября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Две крупнейшие партии Иракского Курдистана не смогли достичь прогресса по вопросу о независимости, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

jan Sefti Флаг Курдистана

«Патриотический союз Курдистана» (ПСК) и «Движение за перемены» («Горран») провели встречу в городе Сулеймания, где обсудили подготовку к предстоящему референдуму о независимости.

Обе партии состоят в стратегическом альянсе, но имеют разное видение ситуации. Если ПСК полностью солидарен с правящей «Демократической партией Курдистана» (ДПК) относительно необходимости референдума, то «Горран» считает, что этот процесс невозможен без санкции курдского парламента.

«Движение за перемены» не вошло в Совет референдума под председательством президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, так как считает, что прежде необходимо возобновить работу парламента. Данный вопрос также был на повестке дня в Сулеймании.

«Горран» считает, что пока вопрос о возобновлении работы парламента не решен, референдум должен быть отложен.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости, крупнейшие курдские партии. за исключением «Горран» единогласно одобрили данную процедуру, которая может стать переломным моментом в истории иракских курдов.