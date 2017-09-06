Стенограмму разговора Сечина и Улюкаева представили в суде
Москва, 6 сентября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Расшифровка беседы главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева была зачитана на заседании в Замоскворецком суде Москвы. Материалы с записью разговора приобщены к делу о вымогательстве взятки в размере $2 млн за выдачу «Роснефти» положительного заключения для оформлении сделки по покупке «Башнефти».
Стенограмму разговора зачитал обвинитель. Из текста следует, что глава «Роснефти» передал Улюкаеву сумку с деньгами и ключ от нее. Беседа проходила в довольно теплом ключе. Так, Сечин извинился за то, что «затянули исполнение поручения» в связи с командировкой.
«Да, пока туда-сюда, собрали объем… ну можешь считать задание выполнено. Вот: забирай, клади, и пойдем чайку попьем, — прокомментировал глава «Роснефти» передачу Улюкаеву сумки. — Вот ключ на всякий пожарный».
Как следует из материалов дела, когда бывший министр отъехал от офиса «Роснефти», его автомобиль был блокирован сотрудниками ФСБ. Силовикам Улюкаев пояснил, что в сумке находится вино, переданное ему другом. Однако, когда представители ведомства открыли сумку, в ней оказалось $2 млн банкнотами по $100.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве по подозрению в вымогательстве $2 млн у руководства «Роснефти». Он стал первым министром в постсоветской России, которого судят за крупное преступление. Улюкаеву грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Свою вину бывший министр отрицает, заявляя, что речь идет не о взятке, а о провокации со стороны Игоря Сечина. Очередное судебное заседания назначено на 7 сентября.
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