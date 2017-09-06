Москва, 6 сентября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Расшифровка беседы главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева была зачитана на заседании в Замоскворецком суде Москвы. Материалы с записью разговора приобщены к делу о вымогательстве взятки в размере $2 млн за выдачу «Роснефти» положительного заключения для оформлении сделки по покупке «Башнефти».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Стенограмму разговора зачитал обвинитель. Из текста следует, что глава «Роснефти» передал Улюкаеву сумку с деньгами и ключ от нее. Беседа проходила в довольно теплом ключе. Так, Сечин извинился за то, что «затянули исполнение поручения» в связи с командировкой.

«Да, пока туда-сюда, собрали объем… ну можешь считать задание выполнено. Вот: забирай, клади, и пойдем чайку попьем, — прокомментировал глава «Роснефти» передачу Улюкаеву сумки. — Вот ключ на всякий пожарный».

Как следует из материалов дела, когда бывший министр отъехал от офиса «Роснефти», его автомобиль был блокирован сотрудниками ФСБ. Силовикам Улюкаев пояснил, что в сумке находится вино, переданное ему другом. Однако, когда представители ведомства открыли сумку, в ней оказалось $2 млн банкнотами по $100.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве по подозрению в вымогательстве $2 млн у руководства «Роснефти». Он стал первым министром в постсоветской России, которого судят за крупное преступление. Улюкаеву грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Свою вину бывший министр отрицает, заявляя, что речь идет не о взятке, а о провокации со стороны Игоря Сечина. Очередное судебное заседания назначено на 7 сентября.

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