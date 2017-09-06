Буэнос-Айрес, 6 сентября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Сборная Аргентины не сумела обыграть Венесуэлу в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Матч завершился вничью — 1:1.

Fonwall.ru Футбольное поле

Аргентинцы владели большим преимуществом на протяжении всей встречи. Однако счёт в матче открыли гости. Отличился нападающий сборной Венесуэлы Джон Мурильо на 50-й минуте.

Через четыре минуты сборная Аргентины счёт сравняла благодаря автоголу защитника венесуэльцев Рольфа Фельтшера.

В оставшееся время второго тайма забить могли обе команды, но к финальному свистку счёт остался неизменным.

На сегодняшний день сборная Аргентины занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе чемпионата мира 2018 года. В её активе 24 набранных очка. Аргентинцам предстоит провести ещё два матча — со сборной Перу 5 октября и со сборной Эквадора 11 октября.

Напомним, в июне новым главным тренером сборной Аргентины стал бывший наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, перед которым поставили задачу выйти на чемпионат мира.