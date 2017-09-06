Амстердам, 6 сентября, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Следы опасного для жизнедеятельности человека фипронила в куриных яйцах были обнаружены в 45 странах по всему миру, большинство из которых — страны ЕС, пишет 5 сентября Die Tagesschau, ссылаясь на данные Еврокомиссии.

Куриные яйца

Последствия скандала и меры, предотвращающие распространение загрязненной продукции, обсудили 5 сентября на встрече в Таллине министры сельского хозяйства стран — членов ЕС.

Как оказалось, скандал с зараженными яйцами среди стран Евросоюза обошел стороной лишь Хорватию и Литву, но вспыхнул в Канаде и некоторых странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

Министры обсудили, что после обнаружения фипронила в куриных яйцах сотни ферм были закрыты, тонны яиц уничтожены, а на предприятиях был проведен массовый забой птицы.

Европейский комиссар по вопросам здравоохранения Витенис Андрюкайтис заявил, что, несмотря на невысокий риск для человека, доверия потребителей серьезно подорвано.

Он также призвал страны ЕС выработать единую позицию по изъятию испорченных продуктов с европейских рынков, а также других изделий, в которых могли бы оказаться следы яиц, зараженных фипронилом: макаронные и кондитерские изделия.

Напомним, фипронил — это опасное для здоровья человека вещество, которое применяется для уничтожения насекомых.

Как сообщало ИА REGNUM, вещество было обнаружено в голландских куриных яйцах еще в декабре 2016 года, но голландские надзорные организации игнорировали сообщение об этом.

На данный момент голландская и бельгийская прокуратура признали главными источниками куриных яиц с повышенным содержанием запрещенного фипронила голландскую компанию ChickFriend и бельгийскую Poultry-Vision.