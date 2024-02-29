Дакка, 6 сентября, 2017, 04:17 — ИА Регнум. По сообщению источников в правительстве Бангладеш, военные Мьянмы в течение трех дней производят закладку противопехотных мин на границе с Бангладеш, передает Reuters.

Заминировано!

Информагентство утверждает, что два независимых источника в Дакке сообщили журналистам, что правительство Бангладеш в ближайшее время намерено официально подать протест против закладки мин на границе.

По мнению источников, армия Мьянмы осуществляет минирование границы для того, чтобы предотвратить бегство представителей народности рохинджа на территорию Бангладеш.

Напомним, с конца августа в штате Ракхайн в Мьянме продолжаются столкновения правительственных сил с представителями мусульманской народности рохинджа.

Столкновения начались после атаки боевиков рохинджа на армейские блокпосты 25 августа, ответные действия вызвали гибель не менее 400 человек, около 125 тыс. мусульман бежали на территорию Бангладеш.

Народность рохинджа является мусульманским меньшинством в преимущественно буддийской Мьянме. Большая часть рохинджа не имеет гражданства.