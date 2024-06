Баку, 6 сентября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике.

president.az Ильхам Алиев

Данные о движении денег получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project). В совместном журналистском расследовании также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие.

Как утверждают в OCCRP, со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.

ИА REGNUM уже коротко писало о расследовании. Сейчас публикуем более подробную версию.

Происхождение денег

Большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 миллиарда долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).

В IBA обслуживаются 750 тысяч граждан Азербайджана. В мае этого года госбанк объявил о банкротстве после того, как пропустил платеж по евробондам из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала.

Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Подкуп европейских политиков

Эдуард Линтнер

25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ.

За две недели до того, как Линтнер получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане.

На них ожидаемо и в очередной раз победил Ильхам Алиев. Немецкому политику выборы понравились. «Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», — говорил Линтнер (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

В общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний.

Калин Митрев

В тот же день, 25 октября 2013 года, 20 тысяч евро со счета той же Polux Management было перечислено на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа значились «управленческие услуги».

За три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республике. И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогает властям страны в продвижении положительного имиджа. К примеру, в 2010 году первая леди Азербайджана и нынешняя вице-президент республики Мехрибан Алиева была награждена золотой медалью Моцарта. Высшую награду ЮНЕСКО вручала директор организации Ирина Бокова.

Ее супруг Калин Митрев получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, в общей сложности 425 тысяч евро с 2012 по 2014 год.

По словам самого Митрева, он получил эти деньги за консультационные услуги, которые оказывал компании в Азербайджане; он отчитывался об этих суммах в Болгарии и уплатил все налоги.

Лука Волонте

Дело в отношении итальянского политика Луки Волонте стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании.

В настоящее время политик находится под следствием. Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов.

Сам итальянский политик говорит, что эти деньги были не взяткой, а платой за «консультационные услуги», которые он оказывал влиятельному азербайджанскому бизнесмену.

Деньги от Рособоронэкспорта

В 2012 году Рособоронэкспорт, экспортер российского оружия, входящий в госкорпорацию Ростех, перечислил почти 29 миллионов долларов на счет британской компании Metastar Invest. Эта фирма была зарегистрирована на подставное лицо из Азербайджана, а также представляла фиктивную отчетность, в которой не отражала обороты по своему банковскому счету в Эстонии. Именно со счетов Metastar Invest выплачивалось вознаграждение итальянскому политику Луке Волонте.

Как минимум 1,8 миллиона долларов из денег, перечисленных Рособоронэкспортом, попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Эта компания, судя по «панамским документам», принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность.

Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку. Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов.

Деньги от Рособоронэкспорта достались и офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В частности, в назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от российского поставщика оружия транзитом через британскую Metastar Invest должны были достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital.

Inmaxo Capital, в свою очередь, выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Рособоронэкспорте отказались пояснить, каково было истинное назначение платежей в адрес офшорных компаний, связанных с высокопоставленными чиновниками Азербайджана.

Личные траты чиновников

Первый вице-премьер

Со счетов тех же британских компаний оплачивались и личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

В 2012—2013 годах компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более 12 тысяч долларов на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine. В назначении платежа указывалось, что это за услуги, оказанные Ягубу Эюбову и его сыну Эмину. Эюбов-старший — первый вице-премьер Азербайджана и один из самых влиятельных чиновников страны. Его сын Эмин — посол республики в Совете Европы.

Фиктивные британские компании оплачивали лечение семьи Эюбовых не только в американской клинике, но и в медицинских учреждениях Европы.

Пресс-секретарь президента

В январе 2013 года Азер Гасымов, пресс-секретарь президента Азербайджана, получил 18 тысяч долларов от британской компании. В назначении платежа указывалось, что это — «депозит для образовательной поездки в США». «Образовательные поездки» в США при этом не мешали Гасымову критиковать американские власти за их высказывания о выборах в Азербайджане и в целом ситуации с правами человека в стране.

О практике подкупа Азербайджаном должностных лиц в ПАСЕ было известно и раньше — в 2012 году в исследовании организации «Европейская инициатива стабильности» был использован термин «икорная дипломатия». Так сами азербайджанские чиновники в кулуарных разговорах называли практику подкупа зарубежных политиков дорогими подношениями — в том числе килограммами черной икры. Однако в новом расследовании речь идет уже исключительно о деньгах, которые, как предполагают его авторы, были фактически украдены у вкладчиков Международного банка Азербайджана — одного из крупнейших в этой стране. В мае 2017 года банк объявил о своем банкротстве, не сумев расплатиться с долгами.