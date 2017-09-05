Сямэнь, Китай, 6 сентября, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нерендрой Моди о необходимости выстраивать стабильные отношения между странами, что соответствует фундаментальным интересам народов двух стран, передает 5 сентября агентство «Синьхуа».

Narendra Modi Си Цзиньпин и Нарендра Моди

"Китай намерен работать с Индией на основе Пяти принципов мирного сосуществования, которые продвинут обе страны в вопросе обеспечения двустороннего доверия и продвижения взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Си после окончания встречи с индийским премьер-министром.

Во время самой встречи, он отметил, что Индия не должна рассматривать Китай в качестве угрозы, а видеть в нем потенциал для взаимного обогащения двух стран.

Напомним, что встреча лидеров Китая и Индии в течение двух последних месяцев оставалась под большим вопросом, поскольку в течение этого времени разгорался пограничный конфликт между двумя странами.

Индия ввела войска на территорию, которую Китай считает бесспорно своей для того, чтобы помешать строительству дороги. Китай ответил угрозами начала войны или военной операции. 28 августа Индия, все же, войска вывела.

Таким образом, визит Моди на саммит БРИКС, который проходил с 3 по 5 сентября, все же состоялся.