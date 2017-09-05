Вашингтон, 6 сентября, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Организация объединенных наций готова принять санкции против любой группировки, действия которой приводят к «эскалации насилия» в Мали и нарушают мирное соглашение, достигнутое в 2015 году, передает Associated Press.

Defensie.nl Миротвроцы ООН в Мали

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую нарушения мирного договора в Мали 2015 года.

Согласно резолюции, предложенной Францией, группировки и отдельные политические деятели, которые будут препятствовать доставке гуманитарной помощи, рекрутировать детей в качестве солдат и совершать другие нарушения прав человека в Мали, будут подвергнуты глобальному запрету на поездки и замораживанию активов.

«Мы рассматриваем санкции как дополнительный инструмент для содействия мирному соглашению, — пояснил представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр. — Время не на нашей стороне, а мирное соглашение в Мали является ключевым для стабилизации региональной ситуации в Сахеле».

В настоящий момент Мали является одной из самых «неспокойных» стран африканского Сахеля — кроме проблем, связанных с невыполнением мирного соглашения между правительством и сепаратистскими группировками, по-настоящему крупной проблемой Мали является радикальный исламизм.

Миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), размещенная в африканском государстве, регулярно подвергается атакам исламистских группировок — ежегодно в Мали гибнет больше сотрудников ООН, чем в остальных миссиях на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 сентября исламисты в очередной раз атаковали миротворцев — конвой МИНУСМА был подорван террористами в районе Кидаль. Двое военнослужащих миссии ООН погибли, двое — получили тяжелые ранения.