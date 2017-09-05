Мехико, 6 сентября, 2017, 00:25 — ИА Регнум. В Мехико завершился второй раунд переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) — переговоры длились пять дней, но не закончились принятием каких-то конкретных решений, передает Associated Press.

Nicoguaro Эмблема секретариата НАФТА

Тем не менее, главные представители всех трех стран на переговорах — торгпред США Роберт Лайтхайзер, глава МИД Канады Христя Фриланд и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо — отметили в совместном заявлении, что «прогресс был достигнут». Однако представитель Мексики уточнил, что между странами по-прежнему остаются большие разногласия.

«Стратегия пока заключается в том, чтобы решить по крайней мере те проблемы, которые могут быть решены в краткосрочной перспективе», — пояснил Гуахардо.

Напомним, переговоры по изменению условий соглашения НАФТА стартовали в Мехико на прошлой неделе и продолжались пять дней. Наиболее острым вопросом текущего раунда переговоров стала диспропорция уровня зарплат рабочих США, Канады и Мексики.

Договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) действует с 1994 года и включает три экономики Северной Америки — США, Канаду и Мексику.

Переговоры по НАФТА начались летом 2017 года по инициативе президента США Дональда Трампа. Американский лидер изначально планировал вывести Соединенные Штаты из всех международных договоров о свободной торговле, однако в случае НАФТА пошел на компромисс — изменение условий договора в сторону «большей выгоды» для США.