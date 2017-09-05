Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией на западе Мьянмы и призвал власти страны решить вопрос с правовым статусом мусульман народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн. С соответствующим заявлением он выступил 5 сентября на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш сообщил, что направил письмо в Совет Безопасности ООН, предложив ряд мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Ракхайне.

По словам генсека ООН, властям Мьянмы необходимо предпринять «решительные действия, чтобы разорвать порочный круг насилия». Он подчеркнул, что в стране создаётся ситуация, которая «способна дестабилизировать регион».

«Крайне важно предоставить мусульманам штата Ракхайн гражданство или, по крайней мере пока, временный правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь», — заявил Антониу Гутерреш.

Напомним, власти Мьянмы отказываются признавать мусульман народности рохинджа, компактно проживающих на территории штата Ракхайн, гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно возникали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между местными мусульманами и буддистами.

Ситуация в очередной раз обострилась 25 августа, когда боевики организации «Араканская армия спасения рохинджа», которую власти страны считают террористической, совершили нападение на правительственные блокпосты, убив несколько десятков человек.

Правительственные войска начали ответную спецоперацию, которая привела к гибели порядка 400 человек в штате Ракхайн, десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Бангладеш.