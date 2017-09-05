Вашингтон, 5 сентября, 2017, 23:05 — ИА Регнум. После проведения шестого ядерного испытания в КНДР денуклеаризация Корейского полуострова остаётся приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, 5 сентября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Мы будет продолжать добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. Это остаётся приоритетом», — заявила Сандерс.

В заявлении Белого дома также указано, что Вашингтон располагает «всеми вариантами», включая дипломатические и экономические меры, однако переговоры с Пхеньяном в настоящий момент не находятся в поле внимания США.

Напомним, 3 сентября 2017 года руководство КНДР объявило о проведении успешного испытания водородной бомбы. Сейсмические данные, полученные во время ядерного испытания, показали, что мощность взрыва примерно в пять раз превышала мощность предыдущих ядерных испытаний Северной Кореи.

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Ранее посол КНДР при ООН Хан Тхэ Сон предупредил, что его страна готова направить больше «подарочных пакетов» в направлении США.

«Недавние меры самообороны, предпринятые моей страной, КНДР, представляют собой не что иное, как подарочный пакет, адресованный исключительно США», — заявил посол КНДР при ООН.