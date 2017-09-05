Москва, 5 сентября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задумку украинских властей переименовать конфликт в Донбассе в «операцию по обороне Украины». Свой комментарий Пушков опубликовал сегодня, 5 сентября, на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Напомним, ранее сегодня заместитель министра по делам беженцев на Украине Юрий Грымчак заявил, что власти его страны планируют переименовать «антитеррористическую операцию» (АТО), которой они называют конфликт в Донбассе, в «операцию по обороне Украины».

Несмотря на то, что новое определение подразумевает защиту Украины от внешнего врага, термин «война» в документах значиться не будет, отметил министр.

Стоит отметить, что ещё летом 2016 года украинские власти задумались об изменении правового статуса «АТО» в Донбассе.

Пушков отметил, что отказ Киева от термина АТО автоматически означает, что даже украинские власти признают, что в Донбассе нет никаких террористов. А ведь ранее Киев пытался представить, что власти Донецкой и Луганской Народных Республик — это якобы террористические организации.

«Отказ Киева от термина АТО — запоздалое признание, что террористов в ДНР/ЛНР нет. Но как ни назови операцию Киева, это война против своего народа», — написал Пушков.