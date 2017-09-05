Пушков прокомментировал намерение Киева отказаться от термина «АТО»
Москва, 5 сентября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задумку украинских властей переименовать конфликт в Донбассе в «операцию по обороне Украины». Свой комментарий Пушков опубликовал сегодня, 5 сентября, на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее сегодня заместитель министра по делам беженцев на Украине Юрий Грымчак заявил, что власти его страны планируют переименовать «антитеррористическую операцию» (АТО), которой они называют конфликт в Донбассе, в «операцию по обороне Украины».
Несмотря на то, что новое определение подразумевает защиту Украины от внешнего врага, термин «война» в документах значиться не будет, отметил министр.
Стоит отметить, что ещё летом 2016 года украинские власти задумались об изменении правового статуса «АТО» в Донбассе.
Пушков отметил, что отказ Киева от термина АТО автоматически означает, что даже украинские власти признают, что в Донбассе нет никаких террористов. А ведь ранее Киев пытался представить, что власти Донецкой и Луганской Народных Республик — это якобы террористические организации.
«Отказ Киева от термина АТО — запоздалое признание, что террористов в ДНР/ЛНР нет. Но как ни назови операцию Киева, это война против своего народа», — написал Пушков.