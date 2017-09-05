Пекин, 5 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Как отреагирует Китай, если между Северной Кореей и США дело дойдет до обмена ударами?» — задается вопросом на страницах швейцарского издания Tages anzeiger его аналитик Кристоф Мюнгер и сам же пытается найти ответ.

Айтен Юран Гималаи

«КНР в этом конфликте будет, пожалуй, единственным союзником КНДР, хотя Пекин, как и все остальные страны мира, не приветствует вхождение Пхеньяна в «ядерный клуб», — подчеркивает автор. — Однако Поднебесной крайне важно, чтобы на Корейском полуострове было два государства, а не одно объединенное. В этом случае Северная Корея будет продолжать исполнять роль буфера между Китаем и Южной Кореей. Видеть же американских солдат на расстоянии практически вытянутой руки, на другом берегу реки Ялуцзян — это стало бы для пекинских руководителей ночным кошмаром. Именно поэтому Пекин по максимуму давить на Пхеньян не будет, а прессинговать станет только в нужных ему границах, чтобы добиться исключительно результата, необходимого ему».

По мнению автора, у Китая все может получиться: «КНР имеет хорошо развитый флот. Пекину нельзя оставаться в стороне от конфликта, чтобы не потерять статус державы, заправляющей в Юго-Восточной Азии. У Китая сейчас есть, по данным США, авианосец, 25 эсминцев, 49 фрегатов и 60 подлодок — Пекин вполне может блокировать Корею с моря для защиты ее от ВМС США».

Кроме того, отмечает журналист, «Китаю выгодно воспользоваться ситуацией и начать создавать «военные факты» в Южно-Китайском море. За последние три года китайцы насыпали там несанкционированно с полдюжины искусственных островов, «упаковали» их взлетно-посадочными полосами для военной авиации, портами и радарами. Сейчас фактически Китай выполняет свою программу «девятипунктирной линии», созданной еще в 1936 году и предусматривавшей захват 159 островов Южно-Китайского моря. Но тогда на реализацию намерений не хватило технической базы. Сейчас всего в достатке. Контроль над «девятипунктирной линией» позволит Китаю контролировать 80% пространства Южно-Китайского моря, являющегося важным регионом на пути к Персидскому заливу и рубежом сдерживания ВМС США».

И еще один сценарий развития событий видит аналитик.

«В 1962 году во время Карибского кризиса, когда внимание всего мира было отвлечено на Кубу и ядерное противостояние СССР и США, Китай под шумок хотел захватить территорию в Гималаях. Но не получилось, хотя и в результате «незаметной войны» с Индией КНР одержала победу. Теперь же, пользуясь тем, что мир отвлекся на американо-северокорейский конфликт, Пекин может пропробовать двинуть свои войска в Гималаи вновь и укрепить свои позиции в качестве азиатской супердержавы. И в этом случае, вспоминая слова Уинстона Черчилля, можно сказать, что «победа США над КНДР станет не окончанием войны и не началом конца, а концом начала», — заключает Мюнгер.