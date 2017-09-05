Москва, 5 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Новые материалы с записью разговора главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приобщены к делу о вымогательстве взятки гособвинителем на судебном процессе в Замоскворецком суде Москвы сегодня, 5 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

При оглашении материалов дела обвинитель сказал, что Алексей Улюкаев вымогал взятку в размере $2 млн у Игоря Сечина за выдачу положительного заключения при оформлении сделки по приобретению «Роснефтью» «Башнефти».

На аудиозаписи разговора глава «Роснефти» комментирует передачу Улюкаеву ключа от сумки с деньгами:

«В командировке были, но можешь считать, что собрали объем. На, держи, вот ключ, пойдем».

Согласно материалам дела, после отъезда экс-министра от офиса «Роснефти» сотрудники ФСБ блокировали автомобиль. Улюкаев пояснил сотрудникам ФСБ, что в сумке находится вино, полученное от друга. Вынимать багаж чиновник отказался, после чего специалисты открыли сумку и обнаружили в ней $2 млн банкнотами по $100.

Отметим, что из материалов дела стали известны детали оперативной разработки вымогательства взятки. Бывший глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ Олег Феоктистов, написал заявление директору ФСБ Александру Бортникову, в котором описал ситуацию с вымогательством Улюкаевым взятки за положительное заключение за оформление сделки по приобретению «Башнефти». Сечин поставил свою подпись под заявлением.

Отметим также, что Алексей Улюкаев стал первым министром в постсоветской России, которого судят за крупное преступление. Ему грозит тюремный срок до 15 лет. При этом экс-министр отрицает свою вину и утверждает, что взятка является провокацией Сечина. Судебный процесс продолжится 7 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве в офисе «Роснефти» был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей компании взятки в размере $2 млн.