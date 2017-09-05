Москва, 5 сентября, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») получила документы о сомнительных схемах финансирования «Матильды», которые могут иметь признаки коррупционных нарушений.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования «Матильды», которые могут иметь признаки коррупционных нарушений. Среди них контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства. Выделяли конкретно под фильм «Матильда». Все эти документы передам в правоохранительные органы», — написала Поклонская в соцсети.

Никакого отношения к свободе самовыражения в творчестве и организации террористического сообщества данный факт не имеет, подчеркнула парламентарий.

Поклонская отметила, что ранее писала запрос в Счетную палату, откуда получила ответ, что по смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. рублей, источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий, которые составили 280 млн рублей.

«Конкретная сумма после всех расчётов будет известна 30 сентября. Я сделаю еще один запрос о проверке, чтобы не получилось, как с другим фильмом Учителя «Сокровища Ермака». Тоже были выделены государственные деньги. Но на выходе получили фильм под удивительным названием «Позвоните Мышкину». Там разбирательства еще продолжаются», — указала Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кинолента, вызвавшая яростные споры еще до выхода на экран, посвящена отношениям наследника престола, впоследствии последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

26 октября 2017 года должна состояться премьера художественного фильма. Картина получила от Минкультуры РФ прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+. Министерство культуры РФ оставило за властями регионов России право принимать решение о прокате фильма.

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