Москва, 5 сентября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих России и Сирийской Арабской республики, а также президента Башара Асада с крупной победой в Дейр-эз-Зоре, сообщил 5 сентября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Минобороны России Сирия

«Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами», — сказал официальный представитель президента России.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это событие имеет важное значение для освобождения Сирии от террористов.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победы и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с таким важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные войска генерала Хасана Сухела 5 сентября прорвали оборону отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и деблокировали город Дейр-эз-Зор после массированного ракетно-бомбового удара самолётов ВКС России и российского ВМФ.

Уничтожение артиллерии, складов боеприпасов, укрытий и ряда укрепленных районов боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало условия для быстрого прорыва сирийских войск.

Военное поражение отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора будет символизировать стратегическое поражение террористической группировки в Сирийской Арабской Республике, так как здесь сосредоточены самые боеспособные отряды группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).