Донецк, 5 сентября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении миротворческой миссии ООН на линии фронта в ДНР и ЛНР направлено на скорейшее установление полноценного перемирия в Донбассе. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

«Предложение президента России о вводе миротворцев ООН для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе может способствовать достижению двух важных целей: во-первых, скорейшей реализации соглашений по отводу сил и средств от линии соприкосновения, и, во-вторых, тщательному мониторингу за соблюдением этих договоренностей после отвода», — отметила Никонорова.

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Никонорова отметила, что воплощение в реальность таких предложений возможно, только если они будут согласовываться с правительством Донецкой Народной Республики.

«Мы в очередной раз обращаем внимание всей мировой общественности, включая Совет безопасности ООН, на то, что реализация этих предложений, как и условия их реализации, должны согласовываться с республиками, как и любые другие идеи и проекты, касающиеся судьбы Донбасса», — резюмировала и. о. министра иностранных дел.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о намерениях России внести в Совет Безопасности Организации объединённых наций резолюцию о размещении миротворцев на линии фронта в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Он также подчеркнул, что это возможно после выполнения ряда условий в сфере безопасности и согласования вопроса с представителями ДНР и ЛНР.

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