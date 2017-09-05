Москва, 5 сентября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Россия направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом 5 сентября сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

В конце августа президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении поднять вопрос о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс на генеральной ассамблее ООН. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона внесёт проект соответствующей резолюции.

Говоря 5 сентября об идее ввода миротворцев в Донбасс, Путин подчеркнул, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и согласования данного вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками, подчеркнул российский лидер.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в Донецке готовы обсуждать данную инициативу. Однако, по его словам, прежде чем заводить разговор о миротворцах, необходимо, чтобы Киев выполнил хотя бы ту часть Минских соглашений, которая касается безопасности, то есть прекратил обстрелы и отвёл тяжелую технику на положенное расстояние.

В МИД Украины предложение президента России расценили как «попытку исказить саму идею и цели введения миротворческой операции». Киев, тем не менее, выразил готовность прорабатывать данный вопрос, но не с представителями ДНР и ЛНР. Также в МИД Украины заявили, что в составе миротворческой миссии не должны присутствовать граждане России.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал предложение Владимира Путина «шансом для обеспечения режима прекращения огня».