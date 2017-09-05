Москва, 5 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Группа граждан России подала заявление в Следственный комитет (СК) РФ относительно книги Олега Кузнецова «История транснационального армянского терроризма в XX веке. Историко-криминологическое исследование». В обращении к СК содержится просьба проверить книгу на предмет призыва к ненависти на межнациональной почве, что преследуется в соответствии со статьей 282 УК РФ. Адвокат Рубен Киракосян, который является автором обращения в СК, заметил, что следователь по особо важным делам СК ЗАО г. Москвы назначил стандартное для таких случаев экспертное исследование со стандартной постановкой вопросов относительно монографии Кузнецова. Исследование пока не завершено, возможные сроки окончания — вторая половина сентября.

armross.ru Адвокат Рубен Киракосян

Вместе с тем следствие отказалось удовлетворить ходатайство об исследовании широкого круга материалов за авторством О. Кузнецова. По этому поводу адвокаты Рубен Киракосян и Карен Нерсисян намерены подать еще одно заявление.

«Насчет экспертного учреждения: пока в силу неизвестных нам доводов следствие направило книгу на исследование в то же самое учреждение, которое в 2015 году уже дало по ней свое отрицательное заключение. Узнав об этом, мы сразу же подали ходатайство о назначении для чистоты эксперимента параллельной экспертизы в ином ведомстве, например в Санкт-Петербургском государственном университете, который окончили президент РФ В. Путин и глава СК РФ А. Бастрыкин. Но неожиданно получили отказ. Такое отсутствие гибкости нас, честно говоря, беспокоит, так как неизбежно возникает вопрос об объективности результатов вторичного исследования. Хотя я не исключаю, что мир полон чудес и, возможно, данное экспертное учреждение на этот раз внимательнее вчитается в тезисы:

«этноконфессиональный армяно-григорианский экстремизм»,

«идеология терроризма, являвшаяся век назад психолог бременем единиц, в течение столетия стала в течение столетия мировоззрением целого этноса, поработив и подчинив себе его сознание»,

«идеология политического террора, имеющая в своей основе духовно-нравственный авторитет армянской апостольской церкви стала составной частью этнопсихологии, мировоззрения и образа жизни армянского народа, репродуцируемое из поколение в поколение, что представляет существенную угрозу современному миропорядку»…

как терминологии научного исследования», — заметил Киракосян.

По сообщению Рубена Киракосяна, на следующий день после обращения адвоката в СК за его супругой и ребенком была установлена слежка тремя гражданами спортивного телосложения:

«Супруге угрожали, требуя, чтобы я прекратил свою деятельность в отношении трудов Кузнецова, иначе для меня все это плохо кончится. По данному факту я уже обратился в полицию, так же, как и по некоторым иным эпизодам. Идет комплексная проверка всех событий. Отмечу, что угрозы поступают и сейчас. Заявляю: работа будет непременно доведена до конца. Им почему-то кажется, что Рубен Киракосян — Дон Кихот, одиночка. Но я не один, рядом со мной мои коллеги и много лиц разного уровня, пристально наблюдающих за этим балаганом. Напомню также, что мое заявление находится под личным контролем главы СК А. Бастрыкина и отчитываться за качество работы по ее результатам подопечные будут лично ему, а это уже далеко не балаган».

Читателям ИА REGNUM Олег Кузнецов как активный автор азербайджанских пропагандистских изданий и «полемических» сочинений по истории армяно-азербайджанских отношений и истории Армении и её соседей.