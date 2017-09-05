Бишкек, 5 сентября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. По итогам первого дня переговоров президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший в Бишкек с государственным визитом, подписали договор о согласовании 85% киргизско-узбекской границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Споры о принадлежности территорий длились с 1991 года.

«Договор о госграницах — политическая воля и компромисс. Можно же договориться? Мы восстанавливаем историю. Айтматов не зря же об этом говорил. Поздравляю с этим и вас, и себя за восстановление истории. По деликатным вопросам мы с Алмазбеком Шаршеновичем уже договорились. И не надо там больше ничего решать», — констатировал глава Узбекистана.

«Мы приняли решение, что до моего визита в Узбекистан, который будет в октябре, должны реализовать сегодняшние договора. Чтобы пограничные контрольно-пропускные пункты были максимально открыты. Чтобы дух восстановления и братства, который есть между двумя президентами, был и на всех границах», — резюмировал киргизстанский лидер.

«Узбекистан — единственная страна в Центральной Азии, граничащая со всеми странами региона. Мы видим, что меньше чем за год президентства Шавката Мирзиёева Узбекистан кардинально улучшил отношения со всеми соседними республиками», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с узбекистанским лидером.

Глава государства не преминул высказать мнение, что «это благотворно сказалось на всей политической ситуации». «Наблюдая за Вашим прогрессивными экономическими и политическими реформами, я все больше убеждаюсь, что Узбекистан станет экономическим, торговым и политическим центром Центральной Азии», — подчеркнул он.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на том факте, что Киргизии и Узбекистану удалось за очень короткий срок повысить взаимное доверие в политической сфере.

ИА REGNUM напоминает, что в 17 августа 2017 года правительство Киргизии сообщило о том, что представители киргизстанских и узбекистанских властей подготовили описание пограничной линии протяженностью 1170,53 км. Этот документ должны были включить в промежуточный Договор о киргизско-узбекской госгранице. Отметим, что общая протяженность границы между Киргизией и Узбекистаном странами составляет 1378 км. Первоначально на границе этих среднеазиатских республик имелось 58 спорных участков. На текущий момент 49 из них уже согласованы и описаны, дальнейшую судьбу оставшихся 9 продолжит решать совместная правительственная комиссия.