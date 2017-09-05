Берлин, 5 сентября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал предложение президента России Владимира Путина об отправке миссии ООН в Донбасс «шансом для обеспечения режима прекращения огня», сообщает РТ.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

«Я читаю сообщения о том, что Путин сейчас публично предложил сделать то, на чём мы с канцлером настаивали в течение месяцев, а именно разместить миротворческую миссию ООН в Донбассе для обеспечения режима прекращения огня. Это ли не шанс!» — цитирует издание министра.

Говоря 5 сентября 2017 года об идее ввода миротворцев на Донбасс, российский президент подчеркнул, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Кроме того, решение о присутствии миротворцев на линии разграничения должны одобрить в Донецкой и Луганской народных республиках, полагает президент.

Напомним, что весной 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что размещение миротворцев ООН не предусмотрено минскими договоренностями.

Читайте также: Порошенко грозит России ввести в Донбасс миротворцев ООН

23 августа украинский президент Петр Порошенко заявил, что план введения миротворческой миссии ООН на Донбасс будет представлен на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года.