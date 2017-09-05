Горно-Алтайск, 5 сентября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Спикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин предложил председателю парламентского комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным объединениям и средствам массовой информации Вячеславу Уханову создать рабочую группу по подготовке концепции изучения алтайского языка с участием депутатов и представителей правительства республики, научной, творческой интеллигенции.

Elkurultay.ru Спикер Госсобрания ведет прием граждан

Это поручение чиновник сделал по результатам личного приема граждан, в ходе которого к спикеру среди прочих обратился один из местных жителей с просьбой решить проблему изучения алтайского языка в школах Горного Алтая.

«Последняя ниша, последняя среда сохранения алтайского языка исчезла и тихой болью осела в сердцах многих тысяч родителей — это перевод начальных классов алтайских сел на русский язык обучения, — сказано в обращении, которое цитирует пресс-служба Эл Курултая. — Изучение по 2−3 часа алтайского языка в неделю мало что дает. Ни грамматика, ни речь не осваивается за такое время. А нужно, чтобы ребенок думал на родном языке, решал математические задачи, осваивал законы естествознания». По мнению заявителя, такой подход ведет к «потере языка».

Отметим, что, по данным специалистов, количество детей, изучающих алтайский язык в общеобразовательных школах, на самом деле увеличилось. Если в 2011 году его изучали 8848 детей, то в 2016-м — 11 013. При этом рост произошел не только за счет детей алтайской национальности, но и детей других этнических групп. В то же время все больше становится детей-алтайцев, отказывающихся от изучения родного языка. С 2011 года их доля возросла с 16% до 19,5%. Основная причина отказа — общая загруженность и подготовка к ЕГЭ. В то же время увеличилось число детей, изучающих алтайский язык в дошкольных учреждениях и в специализированных кружках.

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Несколько лет назад в Республике Алтай предпринималась попытка принять закон, который бы обязывал детей-алтайцев изучать родной язык. Однако прокуратура сочла, что это нарушит права школьников, и в итоге алтайский язык изучают только те, кто выразил соответствующее желание.

«Проблема сохранения алтайского языка существует, она мало чем отличается от проблем сохранения языков других коренных народов России, — сказал в беседе с ИА REGNUM журналист Виктор Самойлов. — Многие мои знакомые-алтайцы признают, что даже если дети учат в школе алтайский язык, это мало чем помогает, он для них все равно что иностранный, если дома не говорят на алтайском. Особенно остро эта проблема стоит в городе, в селах дела обстоят пока лучше. Горожане предпочитают, чтобы дети учили английский. Язык умирает, и что делать, мало кто знает. Многие считают, что спасти ситуацию может административное принуждение всех жителей региона изучать алтайский язык. Но у этого есть много противников, да и прокуратура считает, что это незаконно».

Добавим, в Республике Алтай проживают 215 тыс. человек, среди них 56% русских и 34% алтайцев. По данным переписи 2010 года, алтайским языком владели 55 720 человек, в то время как общая численность алтайцев в России составляла 74 238, в том числе в Республике Алтай — 68 814 человек.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил проверить соблюдение прав граждан на изучение родного языка. Этим займётся Генпрокуратура России совместно с Рособрнадзором. Одновременно с этим он поручил руководителям высших исполнительных органов власти в регионах принять меры по доведению объёма изучения русского языка по основным общеобразовательным программам до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения учащимися русского языка как государственного. О результатах проверки главе государства должны доложить уже до 30 ноября 2017 года.