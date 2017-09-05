Нижний Новгород, 5 сентября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Суд признал действующего главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова виновным в деле о доме на ул. Самочкина, рухнувшем в 2014 году. Вместе с Беловым виновной признана экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова, у которой в 2014 году он работал в заместителях.

Андрей Репин ИА REGNUM Рухнувший дом на улице Самочкина в Нижнем Новгороде

Суд установил, что именно из-за небрежного отношения Белова и Рожковой к своим служебным обязанностям здание не было вовремя признано аварийным и расселено. В результате здание частично обрушилось, а жители лишились квартир.

Читайте также: Дом рухнул, а нижегородский сити-менеджер не может понять своей вины

По данным суда, в результате размыва грунта, произошедшего из-за постоянных коммунальных аварий и наличия воды в подвале дома, произошла осадка и подвижка фундамента. Это в свою очередь стало причиной обрушения. Обо всех этих проблемах было известно еще в августе 2012 года, однако районная администрация никаких действия по расселению дома не предприняла.

Решением суда Белову и Рожковой назначено наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей каждому. Практически сразу же оба чиновника были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

О том, последует ли за приговором отставка сити-менеджера, сам Белов пока говорить затрудняется. По его словам, чтобы понять эту ситуацию, ему необходимо провести консультации с юристами. И он, и Рожкова намерены обжаловать приговор, так как считают себя невиновными.

Читайте также: Суд обязал нижегородских чиновников срочно расселить аварийный дом

Читайте также:Нижегородская мэрия ищет деньги для жильцов обрушившегося дома

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и теперь уже бывшая глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Обвинение считало основной причиной обрушения подмыв фундамента старого дома, в котором постоянно затапливало подвал. Адвокаты обвиняемых чиновников с привлечением экспертов пытались доказать, что торец дома рухнул из-за постоянно промерзавшей в результате протечек стены: в итоге она пошла трещинами, не выдержав давления несущих балок.

По мнению защиты, ответственность за ненадлежащее состояние дома должна была нести управляющая компания, а не руководители администрации Ленинского района. Однако уголовное дело в отношении УК было прекращено.

Читайте также: СК РФ возбудил уголовное дело против главы администрации Нижнего Новгорода

Читайте также:Нижний Новгород получил многомиллионный ущерб, а чиновники — условные сроки

Решением прокуратуры дом все же признан аварийными и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен до 30 декабря 2018 года.

Некоторые жители рухнувшего дома заявляли, что их не устраивает сумма компенсаций, предложенных им администрацией города. Они считают ее размер сильно заниженными и уверены, что на ту сумму, которую им предлагают, купить жилье, пригодное для проживания, невозможно. Чиновники предлагают всем недовольным обращаться в суд.

Сам Белов не видел свой вины в том, что обрушился жилой дом на ул. Самочкина, но при этом уверен, что в его деле есть следы «политического заказа».

Читайте также: Материалы по делу нижегородского сити-менеджера могут оказаться фальшивкой

Его предшественник на этом посту Олег Кондрашов тоже видел признаки политического заказа, когда был одним из участников процесса по продаже акций муниципального ОАО «ТЭК-НН». Кондрашову повезло, он так и остался в статусе свидетеля. В отличии от него, двое других бывших сотрудников городской администрации и директор оценочной компании получили хоть и условные, но сроки.