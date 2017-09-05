Москва, 5 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Ситуация вокруг российского экспортного газового проекта «Северный поток-2» становится еще более напряжённой. Эксперты пока с опасением дают прогнозы по поводу будущего газопровода, но напирают на то, что проект уже частично профинансирован, а значит, не может остаться только на бумаге. В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак заявил журналистам сегодня, 5 сентября, о том, что российская сторона рассчитывает на то, что европейские партнёры не поддадутся сиюминутным порывам и не станут отказываться от проекта.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Новак подчеркнул, что европейские партнёры, безусловно, заинтересованы в реализации проекта. Вторым существенным фактором для реализации газопровода является то, что строительство «Северного потока-2» уже частично профинансировано. В-третьих, для ЕС важен этот проект, главным образом для того, чтобы удовлетворить растущие потребности европейских стран в газе. Это их энергетическая безопасность.

Учитывая все эти обстоятельства, многое зависит от позиции самих европейских партнеров России. Поэтому, как отметил глава Минэнерго РФ, эмоции не должны возобладать над разумной составляющей.

«Будем надеяться, что здесь возобладает разум в первую очередь, а не какие-то сиюминутные амбиции, которые мы сегодня видим со стороны тех, кто принимает соответствующие законы, в том числе ограничивающие конкуренцию на европейском рынке», — объяснил Новак.

По его мнению, соответствующие законы направлены не просто против каких-либо конкретных компаний. В первую очередь, они — против самих европейских потребителей, против конкуренции на рынке ЕС в целом.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в мае «Газпром», Wintershall, OMV, Shell, ENGIE и Uniper заключили соглашение о предоставлении Nord Stream 2 AG бридж-кредита на сумму до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) на срок до организации проектного финансирования, которое должно покрыть 70% затрат по проекту. В июне стороны подписали соглашение о дефицитном финансировании — на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования.

Так, уже 15 июня, то есть на следующий день после того, как сенат США одобрил законопроект об ужесточении против России санкций, заместитель председателя «Газпрома» Александр Медведев заявил о том, что российская компания успела привлечь финансирование объёмом «более 1 млрд евро» в равных долях от каждого партнера на реализацию проекта. Представитель «Газпрома» также отмечал, что средства пришли на счет Nord Stream 2 AG и «уже работают в проекте».

29 августа заместитель гендиректора французской компании Engie Пьер Шарейр сказал, что пока корпорация продолжает выполнять все взятые на себя обязательства по компенсации 10% затрат на реализацию проекта, но в будущем может прекратить финансировать его. Это может произойти, если вступят в силу новые антироссийские санкции США. Шарейр обратил внимание на то, что закон об ограничительных мерах против России не может иметь обратной силы, то есть может распространяться только на новые финансовые выплаты Engie в отношении «Северного потока-2». В настоящий момент французская компания ничем не рискует, участвуя в реализации проекта.

Уже на следующий день после этого заявления концерн выпустил свой отчет, из которого следует, что европейские партнеры по «Северному потоку-2» в июле перечислили дополнительные заемные средства в размере 324 млн евро. Деньги предоставлены на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного ранее.

Дело в том, что закон о введение новых санкций в отношении России, который подписал президент США Дональд Трамп в начале августа 2017 года, предусматривает, например, что американский лидер может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Помимо этого, в документе четко прописано, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», поэтому сокращается максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя в понедельник, 4 сентября, влияние новых американских санкций на финансирование проекта, подчеркнул, что в случае появления жесткого санкционного запрета российская сторона может изменить структуру финансирования газопровода. В то же время Дворкович выразил надежду на то, что все же экономический фактор в случае с проектом будет превалировать над политическим.

В связи с этим напомним, что в июне 2017 года СМИ сообщали о том, что компания Nord Stream 2 AG обсудила с китайскими банками возможность привлечения долгосрочного финансирования для осуществления проекта. По мнению ряда экспертов, привлечение китайских средств в проект — это вполне реальный выход из ситуации или, по крайней мере, страховка на тот случай, если европейские компании не смогут продолжить финансировать проект.