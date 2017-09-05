Москва, 5 сентября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Никакой войны в Корее не будет, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Корейский кризис, по мнению депутата Госдумы, нужен США в том числе для обоснования завоза в Южную Корею ядерного оружия и установки системы ПРО.

«Корейский кризис нужен американцам для того, чтобы обосновать завоз в Южную Корею ядерного оружия, подогнать свой флот, установить там системы ПРО», — отмечает Жириновский.

«Никакой войны в Корее в итоге не будет, а всё это оружие там останется и в перспективе может быть направлено против Китая и России, которые рядом. Вот так, Ким пошумел, а обкладывают со всех сторон нас», — указал он.

Вместе с тем южнокорейская разведка заметила транспортировку к западному побережью КНДР межконтинентальной баллистической ракеты и не исключает, что Пхеньян готовится к ее испытанию, сообщило издание«Асия кёндже» (Asia Business Daily) со ссылкой на источники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в последние годы Северная Корея активно разрабатывала ядерную программу и регулярно проводила испытания ракет в близости от границ соседних государств.