Татарстан, 5 сентября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Документ декларативного характера приоткрыл завесу того, что на самом деле происходит в сельской местности Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сёла Татарии S.O.S.

«Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняются следующими факторами: сложившаяся ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, многократном повышении стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности является тормозом в формировании социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий», — так выглядит один из абзацев плана социально-экономического развития Кадыровского сельского поселения Татарии на 2017—2021 год, обнародованного в начале сентября 2017 года.

Находится данный сельсовет, состоящий из пяти населённых пунктов с 659 жителями, в Заинском муниципальном районе. Последний по республиканскому рейтингу социально-экономического развития районов по итогам июля 2017 года занимал 20 место из 45. То есть далеко не самый отстающий.

Развивать инфраструктуру, строить дома и дороги нужно для кого-то, решили авторы документа, и внимательно рассмотрели ситуацию с демографией. Результат получился удручающим.

В 2015 году на территории сельсовета родилось восемь детей и столько же жителей умерло, прибыло 11 человек, но убыло 16. В 2016 году на 10 родившихся детей было 14 умерших жителей, на шестерых прибывших новосёлов было восемь убывших.

«Демографическая ситуация в Кадыровском сельском поселении в 2017 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами. Баланс населения также не улучшается из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения. Спад численности населения характерен для всех населённых пунктов, входящих в состав поселения», — отмечается в программе и уточняется, что из оставшихся жителей трудоспособный возраст у 54% от общей численности (357 человек).

Komanda-k.ru Татарское село

Примечательно, накануне революции 1917 года только на один райцентр сельсовета Кадырово приходилось 120 крестьянских дворов с населением 755 человек. Сейчас в селе Кадырово 315 жителей, из которых 100 — это пенсионеры. В деревне Ахметьево, также входящей в сельское поселение, жителей 217, из них 47 пенсионеров. В деревне Тонгузино из 87 жителей 34 пенсионера, в селе Федотово всего 35 жителей (семь пенсионеров), а вот деревня Киселёвка вскоре может полностью прекратить своё существование. В ней на начало 2017 года проживало всего пять человек.

Денег нет, а планы есть

Оценивая социальную сферу, администрация сельсовета признает, что та находится в кризисном состоянии и отставание села от города по уровню жизни и условиям жизнедеятельности увеличилось.

«Сложившаяся практика организации инвестирования социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий привела к диспропорциям в развитии села в силу недостаточности средств местных бюджетов для финансирования указанных расходов», — отмечается в документе.

Бюджет территории на 2017 год выглядит следующим образом: доходы — 5,29 млн рублей, расходы почти 5,37 млн рублей. На начало июля 2017 года доходная статья исполнена на 2,58 млн рублей. Основной источник пополняемости сельской казны — это дотации в размере 3,61 млн рублей. Земельный налог дал ещё 1,27 млн рублей, налог на доходы физлиц — 265,5 тыс. рублей. Но уже в июле власти признали, что «финансовые ресурсы поселения недостаточны для реализации всех возложенных на сельское поселение полномочий».

И в связи с тем, что в казне сельсовета негусто, местные власти видят три инструмента для социально-экономического развития: формировать условия для самодостаточного развития сельских территорий, применять ресурсосберегающие технологии и создать благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат в сфере обустройства. Вот такие почти «наполеоновские» планы, несколько оторванные от реальности, если судить по социально-экономической картине поселения.

Kadirovo.ucoz.ru Кадыровское село

Что сейчас есть на территории Кадыровского сельского поселения? Школа с 80 учениками, детсад с 25 дошколятами, три сельских клуба, четыре магазина, три фельдшерско-акушерских пункта, отделение связи, две мечети, одна православная церковь, столовая, молочный комплекс и сельскохозяйственное предприятие ООО Агрофирма «Зай». Последнее, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в городе Заинске в 2006 году.

По данным системы СПАРК, ООО Агрофирма «Зай» занимает 739 место по выручке из 105,5 тыс. компаний Татарии. В 2010 году ООО пытались обанкротить за долги в размере 671,8 тыс. рублей. Но позднее истец ООО «Заинскплодородие» отозвал иск.

Учредитель агрофирмы — крупный холдинг «Агросила Групп». Последний в конце июня 2017 года выкупил бывший молочный комбинат обанкроченного агрохолдинга «Вамин Татарстан» в городе Набережные Челны.

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На территории Кадыровского сельского поселения работает подразделение агрофирмы «Зай» — «Ялкын». Оно занимается растениеводством и животноводством, включая в себя ферму КРС на 2250 голов и машинно-тракторный парк.

То есть фактически экономическая база поселения — это одно предприятие, которое обеспечивает 85 рабочих мест. Ещё около 60 жителей села работают в бюджетной сфере и чуть более 200 на территории района и других городов. К слову, последнее — характерное явление для данного поселения. Большинство жителей вынуждены ездить на работу в Набережные Челны и другие города.

Но, может быть, есть перспективы в личном подсобном хозяйстве и возможность развивать этот сегмент? Увы.

Demko Скакуны

Собственное поголовье животных у сельчан невелико, и в последние годы наблюдается тенденция на снижение и его. Среди названных причин — трудности с заготовкой кормов, низкие цены закупа продукции со стороны предприятий и старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации.

Что же будут делать?

На фоне этой серой действительности власти поселения, разработавшие план социально-экономического развития, придумали несколько путей реализации последнего. Ставку решено сделать на крупный сельскохозяйственный бизнес. Его планируют привлечь как потенциального инвестора «для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощи в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях». Каких именно, не озвучивается.

Малый бизнес также не остался без внимания. Граждан будут вовлекать в него «через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты». Только вот вопрос, кто же из тех 660 жителей может позволить себе кредит, пусть и льготный?

К слову, слово «кредит» в плане развития встречается неоднократно, как и планы о том, чтобы попросить помощи у республиканского бюджета. Странный план, надо сказать. Больше он напоминает нищего на паперти, просящего «кто сколько может», чем реальное развитие территории.