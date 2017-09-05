Пекин, 5 сентября, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Принятие санкций не заставит руководство КНДР отказаться от взятого курса на создание оружия массового уничтожения, заявил президент России Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Глава российского государства добавил, что РФ осуждает действия руководства Северной Кореи по развитию своей ядерной программы. Однако, в КНДР помнят уроки Ирака и Ливии и от программы не откажутся. По мнению президента РФ, использование санкций является бесполезным и неэффективным. Глава государства подчеркнул:

«В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно, это тупиковый путь абсолютно».

Президент напомнил, что кроме ракетоносителей, ракет средней дальности и ядерных зарядов КНДР обладает современными системами залпового огня, против которых бессмысленно применение противоракетной техники.

Глава государства сказал, что в сложившихся условиях нагнетание военной ситуации вокруг полуострова ведет к глобальной катастрофе с огромным количеством человеческих жертв. Никакого другого пути кроме дипломатического решения конфликта на полуострове не существует.

«Да они траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности» — подчеркнул Путин.

Президент считает глупым и нелепым обращение к России с просьбой поддержать санкции против КНДР после того, как Россию включили в секционный список вместе Северной Кореей.

Напомним, 3 сентября после успешного испытания Северной Кореей водородной бомбы МИД Японии Таро Коно заявил, что Россия и Китай должны поддержать санкции против КНДР.

Напомним также, 3 августа 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил новый список санкций против России, КНДР и Ирана, который был принят ранее платой представителей США.