Рига, 5 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. 10−22 сентября в Латвийской национальной академии обороны в Риге пройдут учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017, в которых примут участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров НАТО — Финляндии и Швеции, сообщает LETA.

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Цель учений — совершенствование способностей офицеров высшего уровня и командиров планировать объединенные операции и руководить ими. В качестве основания для учений будет использоваться директива планирования всеобъемлющих операций — один из главных документов планирования объединенных операций НАТО.

Steadfast Pyramid 2017 — первая часть учений, проводимых Верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и Высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО, она продлится до 15 сентября, а вторая часть — Steadfast Pinnacle 2017, посвященная в основном роли командиров на операционном уровне, будет проводиться 17−22 сентября.

Напомним, учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle в Латвии проводятся с 2011 года. По соглашению с Высшим главнокомандованием по вопросам трансформации НАТО они будут проходить в Латвии до 2018 года.