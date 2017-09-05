Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, в отличие от многих других регионов страны, нет планов по сокращению количества больниц и поликлиник, но есть собственные проблемы в сфере здравоохранения. Главные из них — отсутствие полноценных поликлиник в густонаселенных районах новостроек на границе города и Ленинградской области, а также недостаточное число специализированных мест размещения некоторых категорий больных.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Сейчас на границе Петербурга и Ленобласти, в частности, в Мурино и на Парнасе, работают кабинеты врачей общей практики, рассказал корреспонденту ИА REGNUM хирург-онколог, член комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Егоров («Справедливая Россия»). К этой работе привлекаются и коммерческие организации в сфере медицины, получающие средства из городского бюджета на открытие таких врачебных кабинетов.

Врачи общей практики должны оказывать первую помощь и быть достаточно компетентными, чтобы перенаправлять пациентов к врачам-специалистам, объясняет Егоров. Но тем самым увеличивается нагрузка на другие медицинские учреждения. Понятно, что нынешнее положение вещей может быть только временным, и в перспективе в густонаселенных новых районах должны появиться свои полноценные поликлиники. Такие планы у городских властей есть, но реализация этих планов идет не самыми высокими темпами.

Другая проблема городской медицины, по словам депутата — недостаточное количество специализированных мест для размещения определенных групп больных. В частности, в Петербурге не хватает реабилитационных коек для пациентов, перенесших инфаркты и инсульты.

Еще один пример — нехватка детских туберкулезных больниц: их всего две (80 коек) на почти 6-миллионный город, и поскольку число мигрантов в городе растет, а заболеваемость туберкулезом носит волнообразный характер, то это количество надо увеличивать, а не сокращать.

Александр Егоров пояснил, что у чиновников был план закрыть одну из этих больниц, на Васильевском острове, но депутаты отклонили это решение, заподозрив чиновников в том, что ими двигало желание продать участок земли в престижном районе под жилищную застройку.

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Напомним, Государственная дума этой осенью рассмотрит во втором чтении законопроект об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Согласно проекту, внесенному в парламент в конце 2015 года, уже к следующему году число больниц в России будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а часть фельдшерских пунктов будет заменена на офисы врачей общей практики.

Эксперты напоминают, что сейчас в 17 500 населенных пунктов России нет собственной медицинской инфраструктуры, 11 000 из этих населенных пунктов расположены более чем в 20 километрах от ближайшего медицинского учреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа ушел в отставку руководитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин. Он получил должность советника губернатора по вопросам здравоохранения.