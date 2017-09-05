Москва, 5 сентября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Объявление Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2018 году или о выдвижении любой другой кандидатуры парализует государственный аппарат, поэтому о своем участии в выборах он объявит максимально поздно, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Путин знает, что от его личного решения зависит работоспособность высшего государственного аппарата. Он знает, что любая другая кандидатура, кроме его собственной, приведет к парализации деятельности государственного аппарата, потому что «рыцари кресла» и «подвижники должности» наплюют на всё, даже на свою заявляемую любовь к Путину, и побегут выслуживаться перед новым кандидатом власти.

Точно так же объявление Путина о выдвижении своей кандидатуры неизбежно будет связано с объявлением кандидатуры начальника предвыборного штаба. Который, по нашей традиции, автоматически как минимум на время выборов становится «серым кардиналом» (даже если им станет анекдотическая фигура Ксении Собчак) нашей власти.

И к нему тоже побегут любвеобильные поклонники, надеясь выслужить себе удобное будущее на новый путинский срок. Именно это имеет в виду, по моему мнению, Путин, говоря о том, что сразу перестанут работать. Поэтому Путин максимально поздно объявит о своем участии в выборах.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае Путин заявил, что как только объявляется президентская кампания, все сразу «прекращают работать», а «работать нужно сейчас». Так он ответил на вопрос о том, не пора ли ему объявить о намерениях стать участником президентской гонки.

Путин уточнил, что в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в президентских выборах 2018 года, об этом скажут. Пока на все вопросы о выдвижении своей кандидатуры на выборах действующий президент РФ прямо не отвечал.