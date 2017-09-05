Москва, 5 сентября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В России уборочная в самом разгаре — похоже, что анонсированные объемы сбора пшеницы и кукурузы действительно окажутся рекордными, в очередной раз, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

«Суммарный урожай ожидается в пределах 130—132 млн тонн, из них на долю пшеницы приходится около 84—85 млн тонн. Часть пойдет в хранилища с расчетом на реализацию внутренней потребности страны в зерне, часть активно продается за рубеж. Между тем, вырастить и собрать урожай — это самая простая часть работы аграриев. Сохранить его и распродать — задача куда более глубокая», — отметила эксперт.

«Пока сезонные перекосы урожаю особенно не навредили. На юге страны лето оказалось типичным, в средней полосе дождь и ветер способствовали более быстрому созреванию зерновых, чем обычно, а теплый август помог нормализировать ситуацию на полях», — сказала она.

«Сейчас на авансцену выходит проблема с хранением — из года в год, в одно и то же время она набирает актуальность. Наследие Советского союза в виде элеваторов используется в полную силу, однако их географическое расположение со временем потеряло актуальность. Сосредоточение элеваторных мощностей вдали от ЮФО, например, создает неоправданную нагрузку на элеваторы и «рукава» в Ростовской области и Краснодарском крае», — пояснила Бодрова.

В то же время, по ее словам, «элеваторы в Московской области загружены недостаточно. Денег на постройку новых нет: средний срок окупаемости элеватора составляет 10—15 лет, в текущих экономических условиях это долгосрочная перспектива с высоким уровнем риска».

«В 2017 году достаточно крепкий рубль оставляет зерновым экспортерам мало простора для маневров и демпинга. Если в 2014—2015 годах прибыль аграриев и их последующий вклад в бюджет были рекордными в своей области, то сейчас доход от продаж за рубеж вернулся к уровням 2012—2013 годов», — сказала эксперт.

«Качество собираемой пшеницы в 2017 году среднее: на юге, опять же, было сухое жаркое лето, что обеспечило более качественное зерно на выходе. Им можно будет улучшать зерно с низким содержанием протеина для последующего хранения и использования внутри страны», — считает Бодрова.

«В общем и целом, если не считать факта более высоких показателей сбора урожая, ситуация в секторе не меняется никак. Имеющиеся мощности рано или поздно будут изношены, а кредиты берутся только на краткосрочные нужды — статистика показывает, что к займам аграрии прибегают в основном для проведения полевых работ (+15,1% г/г, 220,36 млн рублей выдано на целевые нужды). Расходных статей на возведение новых мощностей для сортировки и хранения практически нет, и это большой минус», — высказала свое мнение эксперт.

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