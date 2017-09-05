Москва, 5 сентября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Российская валюта укрепляется к доллару, несмотря на довольно негативный внешний фон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по Северной Корее довольно серьезно подкислили американскую валюту. В то же время на развивающихся рынках распродаж не произошло», — отмечает Волков.

По его словам, дело в том, что инвесторы сегодня как никогда охотятся на потенциально доходные инвестиции. При этом они не готовы вкладывать в акции американских компаний, считая их перекупленными.

«В результате инвестиции вновь хлынули на развивающиеся рынки. И в этих условиях привлекательнее всего выглядит рубль, поскольку Центробанк РФ крайне осторожно снижает ставки, а инфляция в России упала ниже 4%. Для инвесторов это хороший сигнал для покупки российского госдолга, поскольку такая инвестиция позволяет добиться доходности выше 5%», — отмечает Волков.

Поэтому, считает он, в ближайшие несколько недель укрепление рубля продолжится. Но затем национальная валюта постепенно начнет сдавать свои позиции, поскольку основные риски для рубля сохраняются.

«Стремление норвежского суверенного фонда избавиться от госдолга России может спровоцировать распродажи на рынке облигаций федерального займа и подстегнуть рост спроса на валютном рынке. Кроме того, существует реальная угроза введения санкций со стороны США на запрет инвестиций в госдолг России», — опасается Волков.