Москва, 6 сентября, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Провалившаяся попытка представить либеральную «свободу» как ценность саму по себе требует найти достойное оправдание развалу Красного проекта. За что вымирали миллионы бывших советских граждан на протяжении 90-х? Вероятно, за что-то святое. Ведь не за западные активы бывших коммунистических бонз?.. Этот вопрос заявляет о себе все острее. Поэтому здесь сосредотачиваются идеологические усилия различных групп современных российских элит. Последнее время притчей во языцех на этом поле стали действия Натальи Поклонской, вышедшей под предлогом защиты образа последнего российского императора.

Kremlin.ru

Официальная святость, присвоенная гражданину Романову, является той идеологической лазейкой, через которую некоторым представляет вполне перспективным расшатать российское гражданское общество и заодно переломить просоветские тенденции. Каковы могут быть плоды такого рода победы, если она, не дай Бог, состоится, инициаторы процесса то ли не задумываются, то ли намеренно скрывают от своих последователей. А в связи с последними событиями, связанными с готовящимся к выходу фильмом «Матильда», вопрос приобретает особую остроту.

Что же означают выходки новых антисоветчиков? Читайте в статье: Олигархический царизм: зачем Поклонской гражданская война?

Обратите также внимание на другие статьи Игоря Юдкевича и Дарьи Алексеевой по общественно-политической проблематике.