Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Стоимость проезда в пассажирском транспорте Ростова-на-Дону осталась на прежнем уровне. Ранее чиновники обещали поднять цены на 30%. Пока обошлось без подорожания, передаёт ИА REGNUM 5 сентября.

ИА REGNUM В ростовском транспорте

Что касается документа, согласно которому были бы внесены изменения в постановление администрации города-миллионника от 24 августа 2010 года № 627 «Об установлении тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте городского сообщения», то он ещё не утверждён. На момент выхода материала итоги обсуждения проекта не подведены.

Сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев не поставил свою подпись, хотя в проекте говорится, что постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов официальный» и вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Горожане пока и рады. Но многих очень смущает подобное выжидание городских чиновников.

«Вновь ждут подходящего момента. Стоимость проезда всё равно поднимут. Только пока пыль в глаза народу пустят, а потом за милую душу. В период выборов 2018 года на такой шаг идти опасно, а вот в период новогодних праздников — пожалуйста. Горожанам ведь не до того будет», — считает один из пассажиров.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в городе-миллионнике повышалась 1 июня 2016 года на 2 рубля. Тогда ростовчане восприняли новшество довольно спокойно. В 2017 году возмущение у горожан вызвал резкий скачок оплаты — сразу на 6 рублей, то есть на 30%.

В течение августа на различных интернет-порталах после объявления о повышении стоимости за проезд появилось множество петиций с требованием отменить рост тарифов. Их поддержали тысячи горожан. Негодовали пассажиры и по поводу отсутствия человеческих условий в общественном транспорте. По их мнению, в транспорте стабильны лишь три вещи: грязь, хамство водителей и несоблюдение правил дорожного движения.

Затем в Госдуме РФ заинтересовались повышением тарифа. В частности, депутат от ЛДПР Сергей Иванов направил письма в областные инстанции с целью разобраться, почему стоимость проезда в городе решили повысить до 25 рублей. Народный избранник также обратился к прокурору Ростовской области Юрию Баранову с просьбой проверить экономическую обоснованность данной меры.

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«В первую очередь, повышение ударит по самым незащищенным слоям населения, это очевидно. Эта часть горожан и до этого момента демонстрировала «сберегательную» модель поведения, теперь ее придерживаться будет еще больше оснований. Заработные платы некоторым категориям «бюджетников» индексировались за последние годы, но эти увеличения, к сожалению, не успевают за инфляцией и повышением цен на товары первой необходимости», — прокомментировал ситуацию директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.