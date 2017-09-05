Сямэнь, Китай, 5 сентября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал единственное условие успеха Ксении Собчак на выборах президента России в 2018 году, если она решит в них участвовать, — это ее предвыборная программа. Об этом он сказал на пресс-конференции по окончании саммита БРИКС в Китае.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Отвечая на вопрос, кто из женщин в политике мог бы быть кандидатурой лучшей, чем Ксения Собчак, на пост президента РФ, Путин подчеркнул, что не он определяет, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. Это определяется на выборах в соответствии с действующим законом, и каждый человек имеет право в рамках закона выставить свою кандидатуру.

«И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я, безусловно, с большим уважением отношусь к ее отцу. Я считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Говорю это без преувеличения и иронии. Он порядочный человек, который сыграл в моей судьбе большую роль», — сказал Путин.

Но, когда речь идет о том, кто баллотируется в президенты, то такие вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли.

«Это будет зависеть от того, какую программу она предложит, если она действительно будет баллотироваться. Как она выстроит свою кампанию — от этого будет зависеть успех или неудача», — пояснил президент РФ.