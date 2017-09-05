Калькутта, Индия, 5 сентября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Ровно 20 лет назад, 5 сентября 1997 года, в возрасте 87 лет умерла католическая монахиня Агнес Гондже Бояджиу, известная во всем мире как Мать Тереза, пишет Berliner Morgenpost.

1986 Túrelio Мать Тереза

5 сентября в католическом календаре считается днем памяти и почитания этой монахини, причисленной в 2016 году папой римским Франциском к лику святых.

Родилась она в 1910 году в македонском городе Скопье в довольно обеспеченной католической семье, с 12 лет начала задумываться о монашеском служении и поездке в Индию для миссионерского служения.

После того как в 1931 году она приняла постриг и уехала в Индию, в 1948 году с разрешения Ватикана она основала в Калькутте общину — монашескую конгрегацию «Сестры миссионерки любви», деятельность которой была направлена на заботу о тяжелобольных людей, создание школ, больниц и приютов.

В 1979 году Мать Тереза удостоилась Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Несмотря на то, что монахиня умерла 20 лет назад, ее труд жив по сей день: в настоящее время по всему миру насчитываются около 750 домов ордена Матери Терезы, в которых работают более пяти тысяч монахинь 139 национальностей, а также свыше 100 тыс. помощников из разных стран.