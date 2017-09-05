Сямэнь, Китай, 5 сентября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Диалог с политиками США, которые путают Австрию с Австралией, вести трудно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией, — сказал российский лидер. — Но с этим ничего не поделаешь. Такой, видимо, уровень политической культуры определенной части американского истеблишмента».

Говоря о сокращении российских дипломатических представительств в США, Путин сказал, что это право Вашингтона.

«Это их право, — сказал Путин. — Другое дело, что сделано это было в хамской манере».

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию.

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