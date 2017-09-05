Барнаул, 5 сентября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Весьма жестокое заявление сделала на днях новый лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в ходе «Правительственного часа» по вопросам здравоохранения в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС). Она полагает, что если бы средства тратили на профилактику патологий беременности, в крае «не было бы этих выкидышей, паталогий». К таковым, как следует из стенограммы мероприятия, опубликованной на официальном сайте АКЗС, коммунистка причисляет малышей с экстремально низкой массой тела, рождённых в алтайском перинатальном центре «ДАР», открывшемся в конце 2016 года.

Алиса Журвская Новорожденный

Читайте также: Перинатальный центр «ДАР» назван самым уникальным проектом в России

«Я только рада, когда у нас появляются высокотехнологичная помощь, центры, кластеры. Но давайте посмотрим: стоимость перинатального центра обошлась в миллиарды рублей. Если мы посмотрим поток — количество людей и детей, которые получили помощь благодаря этому центру, она исчисляется в пределах нескольких сотен. Если эти же средства были бы затрачены на то, чтобы эта помощь была оказана по профилактике патологий в районах, мне кажется, это было бы более эффективно, чем тратить колоссальные средства на то, чтобы четырехмесячные плоды в инкубаторах становились полноценными людьми, а не на то, чтобы у нас в принципе не было выкидышей и этих патологий, ни в районах, ни в селах у нас средств нет. Мне кажется, гораздо эффективнее предупреждать и заниматься профилактикой, что было в Советском Союзе. Гораздо больше средств тратилось на профилактику заболеваний, и это было очень эффективно», — заявила Мария Прусакова.

Если даже оставить за скобками моральный аспект сказанного коммунисткой (заметим, что Мария Прусакова является матерью двоих детей), то всё равно вызывает недоумение её слабая осведомлённость общеизвестными в общем-то вещами. Взять хотя-бы тот факт, что в «ДАРе» родилось уже гораздо более 1000 малышей. Еще на одну ошибку указал алтайский доктор Игорь Червяков.

«Коммунисты всегда знали какой дорогой идти, а марксистко-ленинское учение освещало им путь во мраке истории… Правда я не узрел у основоположников марксизма теории о выхаживании новорожденных, но это простительно, ведь они не врачи. Очевидно, что не имея по этому вопросу первоисточника, алтайские коммунисты насчет «четырехмесячных плодов» (а это 16−17 недель беременности) погорячились. При таком сроке плод просто нежизнеспособен и появляется на свет уже без признаков жизни. Кювез, который наш персек перепутала с инкубатором для выведения птенцов, ему не нужен. Ведь акушеру остается только констатировать смерть плода», — пояснил ИА REGNUM Игорь Червяков.

Он также напомнил, что ВОЗ считает жизнеспособным новорожденного из немногоплодной беременности с массой тела от 500 г и выше, длине 25 см и более и при сроке гестации более 22 нед.

«Если у такого ребенка отмечается хотя бы один из признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, кровообращение), долг врача оказать реанимационную помощь и выходить малыша. Битва за жизнь идет «до последнего патрона» и далеко не всегда врач побеждает. Наибольшая смертность и низкая выживаемость отмечается у детей, родившихся с массой тела менее 800 г. Выживаемость в этой группе составляет около 25%. И даже за этот малый шанс жизни врач обязан бороться до конца… Именно для этого и нужно финансирование, а иначе открывается прямой путь к евгенике», — полагает Игорь Червяков.

В том, что на Алтае медицинские технологии новорожденных оказались чрезвычайно затратными, он считает данностью.

«Согласно исследованиям проведенным в далеком 1987 году в Калифорнии, средние затраты неонатальных реанимационных центров на лечение одного ребенка, который при рождении весил менее 750 г и дожил до годовалого возраста, составляла 273 900 $. Для тех, кто весили 750−999 г, средняя стоимость лечения была 138 800 $», — отметил доктор.

Не согласен доктор Червяков и с озвученным коммунисткой упрёком по поводу «денег на профилактику» патологий беременности.

«Затраты здесь буквально никакие. Ведь лучшей профилактикой преждевременных родов является здоровый образ жизни молодого поколения, подготовка и планирование предстоящей беременности и регулярное врачебное наблюдение во время оной. Это обязанность будущих родителей, если они хотят иметь здоровых детей. Вот собственно и все», — отметил доктор.

Напомним, о том, что персоналу алтайского перинатального центра «ДАР» удалось выходить ребенка, рожденного на 26-й неделе беременности, краевой минздрав известил в середине июля 2017 года. Почти 3 месяца потребовалось им на то, чтобы девочка Лилия с массой тела 920 грамм самостоятельно задышала и набрала вес обычного младенца. Её родители не скрывают, что неимоверно счастливы, что дочка выжила.

Минздрав Алтайского края Девочка Лилия, родившаяся в перинатальном центре «ДАР» с экстремально низкой массой тела: 920 грамм при сроке беременности 26 недель

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве, на сегодняшний день в этом современном медицинском учреждении принято еще четверо аналогичных родов. Без высокотехнологичного оборудования, высочайшей квалификации врачебного и сестринского персонала «ДАРа» шансов выжить у этих малышей практически не было. Кстати, перинатальная смертность в регионе за 5 лет снизилась на 16,8%. В абсолютных цифрах это 63 спасенные жизни.

Читайте также: Алтайские врачи выходили малыша с экстремально низкой массой тела

Поэтому у депутата АКЗС, доктора-онколога Александра Лазарева тоже нашлось что возразить коммунистке: «Мария Михайловна, когда семья мечтает о ребенке, она рада и этому, как Вы сказали «400-граммовому». И даже если пятеро из десяти будут потом полноценными — это чудо! Просто это надо понимать и принимать!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение последних пяти лет в Алтайском крае ежегодно рождается около 30 тысяч детей. Почти половина (46%) новорожденных — вторые и последующие дети.

Алтайский перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) был открыт в декабре 2016 года. Еще на этапе строительства алтайские журналисты «окрестили» ДАР (Дети, Алтай, Россия) не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр перинатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще.

Читайте также: Алтайский перинатальный центр «ДАР» назван флагманом родовспоможения

В мае 2017 года «ДАР» посетил академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинекологВиктор Радзинский. Он был настолько впечатлен работой каждого подразделения Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР», что отметил, что это самый уникальный проект в России.