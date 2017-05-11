Перинатальный центр «ДАР» назван самым уникальным проектом в России

Барнаул, , 05:40 — REGNUM Академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский впечатлен работой каждого подразделения Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР» и отметил, что это самый уникальный проект в России. Слова эксперта, который прибыл в Барнаул с целью оказания методической поддержки организации оптимальной структуры оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям Алтайского края, приводит официальный сайт краевого Минздрава.

«По замыслу проектировщиков, это самый уникальный проект в России. Необходимо понимать, что никогда ни в одной стране мира не получится организовать в каждом отдаленном районе высококвалифицированную помощь. Поэтому она должна концентрироваться в одном месте. Как, например, в этом новом перинатальном центре, который входит в медицинский кластер. Рядом с ним расположена краевая многопрофильная клиническая больница. Это именно то, что нужно современной женщине. Максимально специализированная медицинская помощь — это необходимость времени. Поэтому я прогнозирую большое будущее этому перинатальному центру», — отметил Виктор Радзинский.

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Известный доктор оценил не только организацию медицинской помощи беременным женщинам, но и комфортные условия, в которых находятся пациентки в «ДАРе».

"Не надо забывать, что край огромный. И из самых отдаленных районов приезжают женщины не на день или на два, а на 2 недели, месяц, а иногда и больше. Поэтому те условия, которые организованы для них здесь: отдельные палаты, санитарные условия — это то, что им необходимо», — подчеркнул профессор.

Вместе с тем, Виктор Радзинский выразил огорчение по поводу непонимания глав районных администраций и некоторых главных врачей районных больниц в необходимости маршрутизации пациенток. Он напомнил, что по европейским показателям, если в роддоме проходит менее 600 родов в год, то эти отделения не снижают материнскую смертность. У специалистов таких медицинских организаций нет необходимых навыков. По России средняя нагрузка на роддом составляет 312 родов, а в Алтайском крае — 100.

«Из-за наличия большого количества соматических заболеваний у современной женщины возникает потребность в смежных медицинских специалистах, в проведении сложных диагностик. Поэтому те, кто добивается, чтобы женщина, которой показаны роды в медицинской организации третьего уровня, оставалась рожать в роддоме первого уровня — рискуют жизнями», — подчеркнул профессор.

В рамках визита Виктор Радзинский провел осмотр наиболее сложных пациенток, дал ценные советы и рекомендации по их ведению, в том числе, по маршрутизации внутри перинатального центра и по порядку размещения новорожденных, а также провел несколько лекций для акушеров-гинекологов Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце апреля руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко лично побывал в перинатальном центре «ДАР» и дал оценку работе его коллектива, который почти с самого открытия был вынужден работать в условиях информационной войны, развязанной СМИ, принадлежащими «Сибирской медиагруппе» (собственник «Эвалар»). По итогам проверки лицензионных требований и условий, а также возможности исполнения порядков оказания медицинской помощи в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (КГБУЗ «АККПЦ») комиссия не нашла нарушений, о которых ранее сообщалось в ряде СМИ.

Напомним, представители подрядчика строительства — компании «Селф» — отмечали, что в сюжетах и статьях намеренно создавалось впечатление о том, что строительство и прием родов происходили одновременно.

«Комиссией Росздравнадзора установлено, что строительные работы в перинатальном центре (кроме актового зала) завершены, соответствующие заключения выданы Роспотребнадзором по Алтайскому краю. Все подразделения учреждения могут работать и принимать пациентов. В настоящее время продолжается настройка технологического процесса и оборудования с поэтапным увеличением нагрузки», — сказано в официальном сообщении Росздравнадзора. Известно, что 2 мая «ДАРе» родился мальчик, который стал 100-м новорожденным, появившимся на свет в этой медицинской организации.

В ходе своего визита в Барнаул Михаил Мурашко рекомендовал привлечь ведущих специалистов страны для методической поддержки выстраивания оптимальной структуры организации оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям, в том числе — академика Международной академии наук Высшей школы, заслуженного деятеля наук РФ, доктора медицинских наук, профессора Виктора Радзинского.

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