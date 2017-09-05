Барнаул, 5 сентября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся домов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель краевой госинспекции Андрей Степанов. Причем число зарегистрированных договоров долевого участия продолжает увеличиваться.

Светлана Шаповалова Строительство в Барнауле

«Во 2 квартале 2017 года действовало 8676 договоров, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале и аналогичном периоде 2016 года. Сумма обязательств застройщиков на конец 2 квартала текущего года составила 16,2 млрд рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года (14,5 млрд рублей)», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что в текущем году под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании.

«Доверие жителей края к строительным компаниям не снижается, что требует повышенной ответственности как со стороны застройщиков, так и со стороны власти», — полагает Андрей Степанов.

Говоря об объектах, где могут могут возникнуть проблемы со сроками завершения строительства, он указал на отставание в графике производства работ по ул. Прудская, 40 в Новоалтайске.

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Аналогичные предпосылки имеются при строительстве домов в Барнауле: по пр. Ленина, 195а (2 этап, блок-секции №№3,4) и ул. Гущина, 175. Дома будут построены к маю 2018 года.

Вместе с тем, в сентябре 2017 года планируют завершить строительство домов по ул. Л. Толстого, 12 и Гулькина, 41 в Барнауле. Планово идут к вводу в эксплуатацию объекты, возводимые АО «Барнаулкапстрой» и ООО «Гранид»: до конца 2017 года будет завершено строительство домов по ул. Папанинцев, 119, Павловскому тракту, 297, ул. Молодежная, 111, ул. Советской Армии, 71.

По оценке Андрея Степанова, возобновившийся спрос на долёвки объясняется реализацией отложенного спроса, вызванного определённой экономической ситуацией, ужесточением законодательства, обеспечивающего повышение гарантии у дольщиков (тем самым обеспечено повышение прозрачности долевого строительства). Также немаловажно, что алтайские строители все-таки остались на рынке, не ушли в теневые схемы, а используют открытые.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время, согласно реестру госинспекции Алтайского края, в регионе строится более 140 объектов с участием средств дольщиков. Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» колеблется от 1 до 1,5 млн. рублей. Двухкомнатное жилье обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн. рублей, трехкомнатное — 2,5 — 3 млн. рублей. На конец 2 квартала 2017 нереализовано 65% помещений, расположенных в строящихся объектах, 27% — в уже построенных.

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Всего с начала 2017 года собственниками квартир стали более 2 500 дольщиков в 17 многоквартирных домах (из 22 запланированных к вводу в первом полугодии 2017 года).