Веллингтон, 5 сентября, 2017, 06:11 — ИА Регнум. «Никто не ожидал, что выборы в Новой Зеландии, назначенные на 23 сентября, будут интересными, пока не появилась она — Хасинда Ардерн», — пишет Изабелла Квай для The New York Times — в статье «Выборы были предсказуемыми. А потом началась «Хасиндамания».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Ожидалось, что консерваторы снова выиграют. Но это было до появления на политической сцене Хасинды Ардерн и волны поддержки, которая теперь называется «Хасиндамания».

Выбор Ардерн в качестве лидера лейбористской партии 1 августа впервые поставил 37-летнюю женщину, не имеющую мужа или детей, во главе национальной партии Новой Зеландии. Она является самым молодым лидером лейбористской партии.

Её высказывания — такие, как осуждение вопроса репортёра о том, имеют ли работодатели право знать, планирует ли женщина стать родителем, — уже стали предметом общенационального обсуждения.

«Это неприемлемо в 2017 году, — заявила тогда Ардерн. — Это личное дело женщины — решать, когда она хочет иметь детей».

И выдвижение Ардерн может сорвать победу, которая до этого была «в кармане» у консервативной Национальной партии. Но недавний опрос показал, что Лейбористская партия — впереди. При этом с приходом Ардерн рейтинг партии подскочил на 20%.«На двух последних выборах было ясно, что правящей партией окажется Национальная партия, — считает Эндрю Геддис, профессор Университета Отаго. — А теперь мы могли бы наконец провести настоящие выборы».

Восходящая звезда новозеландской политики имеет 80 тыс. подписчиков в Twitter, выступала в качестве диджея на музыкальном фестивале, а самым скандальным случаем с ней является протест национального совета сантехников из-за того, что она отказалась от помощи профессионалов и попыталась самостоятельно установить ванну в своем доме.

Многие политические эксперты сомневаются, имеет ли Ардерн необходимый опыт. Она провела свою карьеру в оппозиции и мало боролась за законопроекты в парламенте.

«Вопрос будет в том, сможет ли она добавить к своим качествам ту жесткость, которую новозеландцы ищут в лидерах своей страны», — считает профессор Геддис.

Однако у Ардерн есть и политическая программа. Так, на конференции в Окленде в августе лидер лейбористов подробно обсуждала не только вопросы гендера и внешности, но и экологическую политику. Чем обрадовала, прежде всего, собравшихся женщин, — многим из которых «хотелось бы, чтобы люди перестали говорить, насколько она симпатична».