Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Школьное образование становится все более дорогой необходимостью. Являющееся де-юро бесплатным, де-факто оно оборачивается ощутимыми для среднего россиянина тратами. Перед началом учебного года по карману родителей бьют сборы в школу, а в течение его — явные и скрытые поборы. Корреспондент ИА REGNUM Инга Слажинскайте побеседовала с родителями школьников и узнала их ожидания.

Цитата из к/ж «Ералаш». Реж. Г. Васильев. 1984. СССР 40 чертей и одна зелёная муха

Опасения по поводу возможных проблем для ребенка вынуждают родителей молчать — или говорить, скрывая имена. Казалось бы, что скрывать? При ближайшем рассмотрении оказывается, что некоторые подходы, практикуемые учебными заведениями, действительно кажутся сомнительными.

Так, несмотря на то, что нельзя заставить родителей покупать форму в определенной фирме, на деле так происходит — под видом централизованной закупки. Цена в этом случае может оказаться гораздо выше, нежели способна позволить семья, а качество — ниже, чем следует ожидать за такую цену, но родители вынуждены соглашаться: ребенка «загнобят», если родители не подчинятся мнению родительского комитета. И это касается не только формы, но и других трат — например, сбора средств на подарки учителям, отказ от которого в известных случаях действительно приводил к ухудшению отношений школьника с учителями.

Сами траты проходят через родительский комитет, якобы не имеющий отношения к негласным требованиям школы.

«Как правило, в родительском комитете сидят мамаши, которые занимают соглашательские позиции. В большинстве случаев они не работают, их обеспечивает хорошо зарабатывающий муж, и им плевать, сколько и на что тратить деньги. О других родителях они не думают», — сказала корреспонденту ИА REGNUM собеседница.

Чем заканчиваются попытки родителей препятствовать произволу, читайте в статье: Здравствуй, школа — до свидания, зарплата!

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