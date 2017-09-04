Вашингтон, 4 сентября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Известный американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск увидел в словах президента Российской Федерации Владимира Путина предпосылки к началу Третьей мировой войны. Об этом он написал сегодня, 4 сентября, в своём Twitter-аккаунте.

OnInnovation Илон Маск

Напомним, 1 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Ярославле открытый урок по случаю Дня знаний, а также принял участие в форуме «Проектория».

На этом форуме разговор зашел об искусственном интеллекте. Путин заявил, что та страна, которая первой сможет создать искусственный интеллект, «будет властелином мира».

«И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин считает, что искусственный интеллект — это будущее не только России, но и всего человечества.

«Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — считает президент России.

Маск, который давно озабочен проблемой искусственного интеллекта и связанных с этим рисков, отреагировал на слова Путина.

«Начинается…», — написал предприниматель в твите со ссылкой на новость о заявлении президента Путина.

Далее Маск высказал мнение, что Россия, Китай и ряд других стран с высокоразвитой компьютерной наукой могут включиться в гонку по созданию искусственного интеллекта.

«Я думаю, что гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне», — считает Маск.

Он пояснил, что такая война может быть инициирована самим искусственным интеллектом, если тот решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу.

Стоит отметить, что Маск давно делает заявления по проблеме искусственного интеллекта. В июле 2017 года он выступил перед Национальной ассоциацией губернаторов в США, где призвал искусственно ограничить разработки искусственного интеллекта из-за рисков для человечества.

В августе 2017 года Маск подписал петицию в адрес ООН, требующую запретить оружие, созданное на базе искусственного интеллекта и способное открыть огонь без воздействия человека.