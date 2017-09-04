Москва, 4 сентября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Более двух сотен политиков, политологов, социологов и журналистов примут участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2017» и проследят за ходом Единого дня голосования в режиме реального времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Для проведения подобного мероприятия впервые объединились все отраслевые организации политтехнологов и политических консультантов, вместе с представителями СМИ, действующими политическими деятелями, партиями, участвующими в выборах», — рассказал на пресс-конференции в Москве президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов.

«Все объединились, чтобы провести 10 сентября общегражданскую и экспертную процедуру, которую мы назвали «Ночь выборов — 2017», — подчеркнул президент РАСО.

По словам автора проекта, политолога, организатора дискуссионого клуба «WTF?» Дмитрия Гусева, мероприятие, которое состоится 10 сентября в московском коворкинге DI Telegraph, позволит наблюдать за происходящим на избирательных участках по всей России.

«Благодаря открытому формату планируется возродить интерес к выборам у тех, кто не верит информации из телевизора или родился уже в новой информационной эпохе», — отметил Дмитрий Гусев.

Представителями такой аудитории, например, являются так называемые «хайпожоры» и «трендсеттеры», а также топовые блогеры, иными словами — «весь свет медиареальности современной России».

Онлайн-марафон продлится до двух часов ночи по московскому времени, когда появятся первые данные с избирательных участков на западе страны.

По словам устроителей, в мероприятии примут участие пранкеры Вован и Лексус. Планируется, что они «поработают» с площадки марафона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В ходе выборов избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 выборов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.