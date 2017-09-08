Варшава, 8 сентября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Истощение существующих месторождений угля привело к тому, что грядущей зимой Польша может замерзнуть. Такое развитие событий вероятно в случае, если закупить зимой уголь окажется затруднительно. Причем по ночам начинает холодать уже сейчас, а угля на складах уже нет. О том, как обсуждает польская пресса эту и другие новости, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поляки начинают сталкиваться со сложностями при покупке угля, более того — намерение и вовсе не всегда удается реализовать. Ждать, пока склады пополнятся, или искать в других городах — неизвестно, достоверно лишь то, что склады опустели, а оставшиеся в них небольшие запасы уже распроданы и ждут отправки по назначению. Сделать уверенный прогноз относительно времени пополнения запасов владельцы складов не могут.

Что же касается поиска в других городах, то и он не решает проблему. Известны случаи, когда покупатели встают за углем в очередь, растягивающуюся на дни и недели. Настолько тяжелым положение не было с 2001 года. Не придется ли покупать уголь в России?

Об этом и других событиях, про которые пишет польская пресса, читайте здесь: Зима близко: купить в Польше уголь — проблема, брать придется из России

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