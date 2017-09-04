Екатеринбург, 4 сентября, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Свердловской области от ЛДПР Игорь Торощин подал исковое заявление в суд. Он просит отменить регистрацию в качестве кандидата Евгения Куйвашева, который выдвинут на выборы главы региона от партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Устинов. Городничий, изображающий себя на параде

Представителем Игоря Торощина выступил Иван Волков. По мнению адвоката, предстоящие выборы являются досрочными, а не очередными, так как процедура прямых выборов прерывалась на несколько лет. Он также убеждён, что Евгений Куйвашев не может участвовать в выборах, так как по существующему законодательству государственный чиновник, добровольно сложивший с себя полномочия, может участвовать в досрочных выборах кандидатом только при условии, если его выдвижение будет поддержано главой государства.

Иван Волков считает, что назначение Евгения Куйвашева в апреле 2017 года исполняющим обязанности главы региона не может считаться согласием президента, так как официальное постановление законодательного собрания Свердловской области о назначении выборов губернатора региона было опубликовано в июне 2017 года, то есть задолго до того, как выборы были объявлены официально.

Аналогичное исковое заявление было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и, по словам адвоката, оба суда будут назначены на 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели, 1 сентября, Иван Волков подал аналогичное исковое заявление в Свердловский областной суд от своего имени.

Напомним, что сегодня 4 сентября Свердловский областной суд сегодня отказал в удовлетворении административного иска кандидата на должность губернатора Свердловской области от «Справедливой России» Дмитрия Ионина об отмене регистрации кандидата от КПРФ на тот же пост Алексея Парфенова. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть оспорено.

Отметим, что помимо названных выше четырёх кандидатов в выборах губернатора Свердловской области также участвуют Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за справедливость» и Константин Киселёв от партии «Зелёных».

Напомним, ИА REGNUM проводит опрос на тему выборов губернаторов. Уже сейчас все желающие могут высказать своё мнение по предстоящим выборам и определить кандидата, которому отдадут свой голос.