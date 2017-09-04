Москва, 4 сентября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации ликвидировали в районе города Дейр-эз-Зор 70 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Сообщается, что ВКС РФ осуществляют поддержку с воздуха частей сирийской правительственной армии, которые ведут наступление на Дейр-эз-Зор.

«Группировка сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела, действующая на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, наступление на Дейр-эз-Зор сирийские правительственные силы ведут со стороны города Эс-Сухне, который был освобождён ранее. В районе Дейр-эз-Зора террористы уже несколько лет держат в осаде подразделения сирийской армии, которые, однако, получают снабжение по воздуху.

Дейр-эз-Зор — последний крупный оплот ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.