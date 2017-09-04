Калининград, 4 сентября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает следить за судьбой двухлетнего малыша из Калининграда, пострадавшего от действий ювенальной юстиции в России. Накануне Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес мотивированное решение, согласно которому мальчик должен быть «незамедлительно возвращён» в Германию, несмотря на протесты русской матери, которая сбежала из ФРГ, не выдержав русофобских издевательств отца ребенка.

Childhoodworld.org

Как сообщила ИА REGNUM мать ребенка Ю.Б., судебное решение изобилует грубыми ошибками и является недопустимым.

«Хочется верить, что это действительно недосмотры по причине того, что, со слов секретаря суда, письменное решение было вынесено раньше, чем были готовы материалы дела», — считает собеседница ИА REGNUM.

Она перечислила ключевые ошибки в судебном решении.

Во-первых, в решении сказано о том, что факт жестокого обращения истца с ребенком носит «голословный характер». «Однако в материалах дела имеется медицинская документация, подтверждающая это обстоятельство на основе анализа поведения, реакций и эмоционального состояния ребенка на момент осмотра у врачей-неврологов, а также психологов», — прокомментировала Ю. Б.

Во-вторых, в решении сказано о том, что родители и сестра ответчицы не могут быть рассмотрены в качестве свидетелей относительно русофобии и агрессии со стороны гражданина Германии Якоба (отца ребенка), поскольку являются «заинтересованными лицами». «Но в решении утаивается информация о том, что 11 августа был опрошен специально прилетевший из ФРГ свидетель, также подтвердивший вышеуказанные сведения о причинах бегства из Германии в Россию — крайней степени русофобии со стороны отца ребенка», — прокомментировала Ю. Б.

В-третьих, суд указал, что российское гражданство ребенку было оформлено только после переезда матери в Россию, тем самым фактически поддержав отца ребенка, заявившего на суде, что он не давал разрешения на оформление гражданства РФ сыну, а значит, факт второго гражданства не должен учитываться в процессе. Вместе с тем документально зафиксировано, что малыш получил гражданство РФ, находясь в Германии, то есть он приехал в Россию на родину, а не в качестве иностранца. «А поскольку в нашей стране нет договора о двойном гражданстве, следовательно, на территории РФ мой ребенок только гражданин России и более никакого государства», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

В-четвёртых, суд указал, что у матери имеется постоянный вид на жительство в ФРГ, следовательно, она может последовать за ребенком в Германию. «Однако в материалах дела имеется копия моего права на пребывание в этой стране лишь до достижения ребенком трехлетнего возраста, которое уже само по себе недействительно для въезда, т.к. в соответствии с немецким законодательством, если иностранный гражданин не въезжает в Германию более полугода, то теряет свое право на пребывание там. Справку, подтверждающую этот факт, суд отказался приобщать к делу», — прокомментировала Ю.Б.

ИА REGNUM напоминает, что молодая мама сбежала из Германии в январе 2017 года, не выдержав русофобских нападок «главы семьи». Он запрещал ей разговаривать на русском языке, рукоприкладствовал, обзывал «русской грязью» или говорил, что «мой ребёнок не в том животе». Весной отец ребенка подал в российский суд иск, требуя вернуть сына.

28 августа 2017 года судья Дзержинского районного Суда города Санкт-Петербурга Инна Лавриненкова выдала мотивированное решение с требованием передать малыша отцу-гражданину Германии со следующей формулировкой: «Предписать незамедлительное возвращение несовершеннолетнего … в ФРГ, для чего обязать мать ребенка в течение одного дня с даты вступления в силу настоящего решения суда передать лично несовершеннолетнего ребенка, а также документы, удостоверяющие его личность и необходимые для пересечения им границы РФ, его отцу…».

«В ситуации действия Гаагской конвенции и механизма отъема детей я с малышом осталась беспомощной, — сообщила Ю.Б. корреспонденту ИА REGNUM. — Это варварский документ, потому что позволяет родную маму называть похитительницей и обвинять ее в похищении своего собственного, почти грудного ребенка, которому, кроме мамы, никто физически в настоящий момент не нужен, который всегда жил только с ней и больше ни с кем. Это варварский документ, потому что заставляет родное государство не защищать, а разлучать ребенка с родной матерью».

«Причем Гаагская конвенция даже не рассматривает толком, кому отдает ребенка. Согласно конвенции, заявить о похищении матери своего малыша может даже тот родитель, который никогда не участвовать в жизни и воспитании малыша, даже лишенный родительских прав человек. В нашем случае я уже в 2015 году оспаривала в немецком суде право опеки отца ребенка именно по причине его неадекватного, агрессивного и неуважительного отношения к сыну и к его второй родной русской культуре. Не лишен этой опеки он был только потому, что его собственное государство хорошо защищало, открыто заявив, что своего немецкого гражданина никогда не лишит опекунских прав, позволяя данному гражданину и дальше нарушать наши с малышом законные права, права человека — право свободного передвижения, право говорить с малышом на родном языке, право свободно посещать свою семью в России», — сообщила мать.

«Это дико, но даже когда мы выходили гулять в городе Касселе и нас видел сотрудник органа опеки, то спрашивал меня о том, разрешил ли нам г-н Якоб гулять на вот этой детской площадке, не говоря о том, чтобы съездить в другой город к кому-то в гости», — дополнила Ю.Б.

На решение Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга подана апелляция.