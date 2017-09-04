Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Петербургские набережные будут освобождены от самовольно установленных приспособлений для швартовки речных судов. Об этом сообщили ИА REGNUM 4 сентября в СПб ГБУ «Мостотрест», которому летом 2017 года городские набережные были переданы в оперативное управление.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Незаконные конструкции, которые используются организациями и частными лицами для организации и проведения очень популярных у горожан и гостей Петербурга водных экскурсий, были обнаружены сотрудниками предприятия в начале сентября на участке набережной реки Мойки между 1-м Садовым и 2-м Садовым мостами (со стороны Марсового поля).

«Было выявлено наличие в гранитных набережных самовольно вбитых приспособлений для швартовки речных судов: металлических труб, кольев и зацепов с тросами и карабинами», — сообщил заместитель директора «Мостотреста» по имущественным вопросам Алексей Обухов.

По выявленным фактам нарушений представителями «Мостотреста» подано заявление в 78-й отдел полиции. Работа по выявлению фактов незаконного использования набережных продолжается.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Мойка

В связи с этим ИА REGNUM напоминает, что власти Петербурга делают особую ставку на продвижение водного туризма, полагая, что развитие судоходства на реках и каналах привлечет новых гостей в город.

Согласно статистике, каждый третий турист, прибывающий в Северную столицу, пользуется экскурсиями на теплоходах по петербургским акваториям. Поэтому развитие пассажирского судоходства очень важно для города, подчеркивают в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В 2014 году в Петербурге стала развиваться сеть городских причалов, которые предоставили судоходным компаниям и владельцам водных транспортных средств возможность равного доступа к причальной инфраструктуре.

Сейчас в Петербурге создано 16 городских причалов. По словам главы комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, у города есть планы по их расширению, но нет планов по закрытию всех старых причалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Причал

В то же время президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Евгений Зубарев в конце августа высказывал опасения в связи с планами развития сети городских причалов.

«Мы не видим необходимости в резком увеличении количества городских причалов, — отвечал на эти опасения заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов. — Наша задача создать некий костяк, сформировать удобную инфраструктуру, которая позволит коммерческим компаниям повысить число регулярных многоостановочных водных экскурсий формата «hop off — hop on».

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По данным Смольного, за первые шесть месяцев 2017 года Петербург посетило 4,1 млн человек. По прогнозам, в целом за 2017 год в город приедет 7,5−7,8 млн человек. В 2016 году Петербург принял 6,9 млн туристов. Реки и каналы являются одним из основных брендов Санкт-Петербурга, который иногда называют Северной Венецией.