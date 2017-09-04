Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Комитет по энергетике Северной столицы попросил увеличить финансирование своей деятельности ради того, чтобы выполнить поручение Владимира Путина, а также возместить «недополученные доходы» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», передает корреспондент ИА REGNUM.

Newskolpino.ru «Большой фонтан» в поселке Металлострой

Глава комитета Андрей Бондарчук на нулевых чтениях бюджета в городском Заксобрании 4 сентября заявил, что ведомству не хватает 4,2 млрд рублей на текущие расходы. Из них около 380 млн рублей — на содержание и эксплуатацию уличного освещения, так как стоимость электроэнергии растет быстрее, чем прогнозировалось.

Еще 314 млн рублей комитет просит на капитальный ремонт уличного освещения, 25,5 млн рублей — на приобретение общественных туалетов, так как они часто подвергаются атакам вандалов. Кроме того, 136 млн рублей нужны на капитальный ремонт фонтанов.

«Один из объектов — «Большой фонтан» в поселке Металлострой, общая стоимость ремонта — 47 млн рублей. Есть поручение президента по этому поводу, на прямой линии с гражданами было общение, поэтому просим включить (в бюджет)», — сказал Бондарчук.

Как сообщали ранее власти Колпинского района, выполнение капремонта «Большого фонтана» и двух «Малых» фонтанов в пос. Металлострой планируется осуществить в 2017—2018 годах за счет собственных и привлеченных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На 2018 год планируется предусмотреть бюджетные ассигнования на проведение капремонта «Большого фонтана».

Второй петербургский фонтан, требующий ремонта, по мнению Андрея Бондарчука, располагается на Московской площади. Его будут чинить после Чемпионата мира по футболу 2018 года. Там нужно отремонтировать гидроизоляцию и заменить наружные коммуникации.

Депутат от «Единой России» Андрей Васильев возмутился таким положением дел. Он напомнил, что этот фонтан капитально ремонтировали в 2006 году. Он поинтересовался, какой межремонтный период у петербургских фонтанов, если в Петергофе их потребовалось ремонтировать спустя 300 лет, а в городе — спустя 10 лет.

Бондарчук пояснил, что фонтаны являются точкой притяжения граждан, фонтаны изнашиваются и, как и общественные туалеты, нередко становятся жертвой вандалов. «Да, прошло чуть более 10 лет, но у нас фактически на любой вид работ гарантия составляет порядка пяти лет», — оправдался чиновник.

«И только Петр I давал триста!» — воскликнул депутат.

Самой же крупной статьей дополнительных расходов стали выплаты 3,2 млрд рублей «Водоканалу» в качестве компенсации недополученной прибыли с 2014 по 2016 годы. Эта «дыра» в бюджете предприятия возникла потому, что петербуржцы сократили потребление воды на 16%. «Но основная причина — ликвидация ранее имеющейся льготы по налогу на имущество. Этот налог существенно возрос на сегодняшний день», — сказал Бондарчук.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова заметила, что Заксобрание уже возмещало недополученные доходы «Водоканалу» в 2017 году в размере 1,5 млрд рублей, и Смольный также аргументировал это снижением водопотребления. «Я так понимаю, это тенденция, и мы «Водоканалу» будем постоянно что-то выплачивать. Мне казалось, что учет воды и нужен для сокращения водопотребления, чтобы экономить», — сказала Иванова.

Депутат Андрей Васильев заявил, что Смольный пытается «по надуманным причинам выдурить еще 3 млрд рублей с народа Петербурга».

В свою очередь представители «Водоканала» сообщили, что компенсация расходов действительно требовалась в размере 9 млрд рублей, но 6 млрд уже возмещены, остались лишь упомянутые 3,2 млрд рублей.

Заметим, по словам Андрея Бондарчука, ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» также требует 1,5 млрд рублей возмещения недополученной прибыли, однако предоставить ее законным способом Смольный не может, так как это выглядело бы, как преференция по отношению к другим теплоснабжающим предприятиям города.